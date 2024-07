As remessas acumuladas de módulos de 210 mm ultrapassam 260 GW, com sete dos 10 maiores fabricantes de módulos produzindo módulos tipo n de 210 mm

CHANGZHOU, China, 6 de julho 2024 /PRNewswire/ -- De acordo com a TrendForce, as remessas acumuladas de módulos de 210 mm (incluindo 210R) ultrapassaram 260 GW no primeiro trimestre desse ano. Está claro que os módulos tipo n de 210 mm estão se destacando como a escolha predominante no mercado, com sete das 10 principais fabricantes de módulos produzindo módulos tipo n de 210 mm

A TrendForce afirma que, até o final deste ano, a expansão da capacidade de produção de wafers de grande formato continuará a se acelerar, com capacidade projetada para atingir 1.174 GW, representando quase 99% da participação de mercado, dominando o mercado. Particularmente, a capacidade de produção para os wafers de 210 mm (incluindo 210R) alcançou 457 GW, representando 38,46% do total.

Os wafers retangulares, iniciados pela Trinasolar em 2022, se tornaram uma inovação fundamental para as empresas que buscam melhorar a eficiência dos módulos. A expectativa é que a penetração de mercado dos wafers retangulares 210R acelere a partir do segundo semestre de 2024.

De acordo com a TrendForce, a participação da capacidade de produção de células de grande formato se aproximará de 99% até este ano, com a capacidade de produção de células de grande formato atingindo 1.549 GW. Dentro disso, a capacidade geral de produção para as células de 210 mm será de 1.296 GW, representando uma participação de mercado de 82,66%.

A TrendForce prevê que a capacidade de produção de células tipo n alcançará cerca de 1.078 GW, ou 68,8% até o fim desse ano. Desse total, a capacidade de produção de células TOPCon será de aproximadamente 909 GW, representando 58% do mercado de células tipo n. A TrendForce prevê que a participação de mercado global de módulos tipo n aumentará significativamente, de 26,22% do ano passado a 68,93% neste ano.

A capacidade de produção para módulos de formato amplo alcançará 1.365 GW esse ano, com uma participação de mercado de 96,7%, disse a TrendForce. Especificamente, a capacidade de produção para módulos de 210 mm será de 1.105 GW, representando 78,3%. Em termos de remessas, espera-se que os módulos de formato amplo acelerem, representando mais de 85% do mercado. No primeiro trimestre desse ano, as remessas acumuladas de módulos de 210 mm (incluindo 210R) ultrapassaram 260 GW.

Sete das 10 melhores empresas estão produzindo módulos tipo n de 210 mm, fazendo o melhor para alcançar uma potência superior aos 700 W. Entre elas, a Trinasolar foi a primeira a produzir em massa módulos TOPCon acima de 700 W e iniciou a Aliança Ecológica de Inovação Aberta de PV de 700 W+ para impulsionar esse avanço. A Trinasolar anunciou que as remessas acumuladas de módulos de 210 mm ultrapassaram 120 GW até o primeiro trimestre de 2024, mantendo sua posição como líder global.

