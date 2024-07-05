210+N方向明確，主流企業集體「上馬」，700W+時代全面開啟

常州2024年7月5日 /美通社/ -- 隨著N型組件產品量產再加速，210+N也成為提升組件效率的有效路徑，引領「700W+」時代迎來全面發展。

據集邦咨詢旗下新能源研究中心分析，基於210大尺寸優勢帶來的功率及效率雙提升，產業鏈各環節對尺寸的選擇趨勢更為確定。頭部光伏組件企業不斷加碼210產品，全球組件出貨量TOP10的組件企業裡有七家布局210+N組件產品，預計210+N型光伏組件將成為未來組件市場的主流。

2024年下半年起210R滲透率將加速提升

210（含210R）將接棒下一個主流尺寸版型，開啟硅片尺寸發展新階段。據集邦咨詢數據顯示，到2024年年底，大尺寸硅片182（含18X矩形及191R）&210（含210R）產能持續加速擴張，產能達1174GW，市占比將達98.77%，這意味著大尺寸硅片產能占比已攀升至近99%，成為絕對的主流趨勢。其中210（含210R）尺寸產能達457GW，占比達38.46%，較2022年提升46.33%，占比持續上升。

從實踐來看，矩形硅片成為各家企業突破組件效率的發力點。2022年，天合光能率先發布應用矩形硅片的組件產品，就此拉開了組件環節的「矩形浪潮」。 2023年7月9家頭部組件企業對新一代矩形硅片中版型2382mm*1134mm組件標准達成了共識，矩形組件產品的選型將逐漸往210R、191R兩個版型靠攏。

2023年10月，在澳洲全能源展覽會上，各家矩形硅片產品紛紛亮相，主流廠商的組件功率全部挺進600W+,紛紛選擇了210R尺寸的矩形電池。預計2024年下半年起210R矩形硅片滲透率將加速提升，210R組件產品的卓越價值也將備受市場青睞。

TOPCon主導N型技術占比近六成，210+N型電池片產品需求持續擴大

電池片環節來看，為滿足行業向高功率方向發展的需求，大尺寸電池片+N型產品需求持續擴大。據集邦咨詢預計，2024年大尺寸電池片產能占比將接近99%，預計到2024年年底大尺寸電池片182（含18X矩形及191R ）&210（含210R）產能將達到1549GW，占比達98.85%，其中210尺寸電池片整體產能達到1296GW，市占比達82.66%。

TOPCon電池片需求持續旺盛，TOPCon也主導N型技術占據了市場的主流位置。據集邦咨詢預計，到24年年底N型電池產能約1078GW，占比達68.8%；其中，TOPCon電池產能約909GW，新增376GW，在N型電池中占比約58%。210尺寸疊加N型技術，能夠進一步實現產品轉換效率、更大單片功率等性能的提高，從而能夠有效滿足行業向更高功率方向發展的需求，210+N型電池片產品需求有望持續擴大。

大尺寸組件產能占比突破95%，N型組件市占比快速提升

集邦咨詢預計，2024年大尺寸組件產能預計將達1365GW，市場占有率約為96.7%，其中210mm組件產能約1105GW，較2023年增長51.8%，占比達78.3%。出貨方面來看，大尺寸組件出貨再加速，占比突破85%；其中截至2024年第一季度，210mm（含210R）組件累計出貨量超過260GW。

從市場需求來看，N型組件的市場占比將快速提升。集邦咨詢預計，到2024年全球N型組件的市占比將極速飛升，由23年的26.22%大步躍升至68.93%。

出貨方面，據集邦咨詢統計，2024年前七大組件企業出貨目標約477-532GW，全球組件出貨量約650GW，預計頭部七家組件企業的市占將進一步提升，或將突破80%。同時，預計大尺寸組件出貨再加速，占比突破85%，其中截至2024年第一季度，210（含210R）組件累計出貨量超260GW。當前，多家頭部企業快速布局210（含210R）組件並實現量產，其中天合光能、晶科、晶澳、通威、正泰已實現210R組件出貨；預計2024年二季度，產能將會集中釋放，下半年以210R為首的矩形組件市占將會有大幅度的提升。

TOP10中7家布局210+N，組件功率加速突破700W

觀察不同N型技術路線各企業組件產品的尺寸，HJT多以210尺寸為主，TOPCon多以210(R)、191R尺寸為主，然210（210R）+N組件功率明顯高於191R+N型組件產品；此外，部分傳統182廠計劃啟用新的組件尺寸2384mm*1303mm，加入到210系列陣營，此舉也意味著182與210的兩大陣營的融合度逐漸增強，尤其是在700W+這一功率上，210尺寸組件的商業價值得到了更多重要組件廠商的認同

從210引領光伏行業邁入600W+時代，再到210+N推動行業進入700W+新時代，210產品技術平台一直以其先進性、兼容性和開放性高度融合各項先進技術，不斷打開降本增效新前景。如今，700W+產品布局已是「水到渠成」，頭部企業紛紛發力布局。天合光能攜手行業五家企業聯合發起700W+光伏開放創新生態聯盟領航升級，多家頭部企業態度鮮明，不斷地推動產品向著功率「頂點」靠近，為行業的進一步發展注入強心針。

當前，210+N組件的主賽道上，已經聚集了以天合光能為代表的多家光伏組件制造龍頭。多家均已推出了700W以上功率組件產品，天合光能更是先一步推出至尊N型700W+高功率組件，采用先進的210技術和N型i-TOPCon電池技術，量產功率已突破720W輸出。同時，作為210尺寸組件的倡導者，截至2024年一季度，天合光能宣布210組件累計出貨量突破120GW，持續保持全球第一。

順應能源發展大勢，持續的技術創新和產品迭代已成為推動光伏行業向前發展的動力所在，相信210+N也將引領新一輪產業革命，實現新能源產業的高質量發展。

SOURCE 天合光能