Kumulierte Lieferungen von 210-mm-Modulen übersteigen 260 GW, wobei sieben der 10 größten Modulhersteller 210-mm-N-Typ-Module produzieren

CHANGZHOU, China, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Laut TrendForce hat der kumulative Versand von 210-mm-Modulen (einschließlich 210R) im ersten Quartal dieses Jahres die Marke von 260 GW überschritten. Es ist klar, dass sich die 210-mm-N-Typ-Module als vorherrschende Wahl auf dem Markt herauskristallisieren, da sieben der 10 größten Modulhersteller 210-mm-N-Typ-Module herstellen

TrendForce zufolge wird sich der Ausbau der Produktionskapazitäten für großformatige Wafer bis Ende dieses Jahres weiter beschleunigen, wobei die Kapazität voraussichtlich 1.174 GW erreichen wird, was einem Marktanteil von fast 99 % entspricht und den Markt dominiert. Die Produktionskapazität für 210-mm-Wafer (einschließlich 210R-Wafer) hat 457 GW erreicht, was 38,46 % der Gesamtkapazität entspricht.

Die von Trinasolar im Jahr 2022 eingeführten rechteckigen Wafer sind zu einer Schlüsselinnovation für Unternehmen geworden, die die Effizienz ihrer Module verbessern wollen. Die Marktdurchdringung von rechteckigen 210R-Wafern wird sich voraussichtlich ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beschleunigen.

Laut TrendForce wird sich der Anteil der Produktionskapazitäten für großformatige Zellen bis zu diesem Jahr 99 % nähern, wobei die Produktionskapazität für großformatige Zellen 1.549 GW erreichen wird. Dabei wird die Gesamtproduktionskapazität für 210-mm-Zellen 1.296 GW betragen, was einem Marktanteil von 82,66 % entspricht.

TrendForce prognostiziert, dass die Produktionskapazität für N-Typ-Zellen bis Ende dieses Jahres etwa 1.078 GW oder 68,8 % erreichen wird. Davon wird die Produktionskapazität für TOPCon-Zellen etwa 909 GW betragen, was 58 % des Marktes für N-Typ-Zellen entspricht. TrendForce prognostiziert, dass der weltweite Marktanteil von N-Typ-Modulen deutlich steigen wird, von 26,22 % im letzten Jahr auf 68,93 % in diesem Jahr.

Laut TrendForce wird die Produktionskapazität für großformatige Module in diesem Jahr 1.365 GW erreichen, mit einem Marktanteil von 96,7 %. Die Produktionskapazität für 210-mm-Module wird 1.105 GW betragen, was einem Anteil von 78,3 % entspricht. Es wird erwartet, dass großformatige Module, die über 85 % des Marktes ausmachen, den Absatz beschleunigen werden. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden insgesamt mehr als 260 GW an 210-mm-Modulen (einschließlich 210R) ausgeliefert.

Sieben der 10 führenden Unternehmen stellen 210-mm-N-Typ-Module her, die eine Leistung von über 700 W erreichen. Trinasolar war das erste Unternehmen, das TOPCon-Module mit einer Leistung von mehr als 700 W in Massenproduktion herstellte und initiierte die Open Innovation Ecological Alliance für 700W+ Photovoltaikmodule, um diesen Fortschritt voranzutreiben. Trinasolar gab bekannt, dass die kumulierten Lieferungen von 210-mm-Modulen bis zum ersten Quartal 2024 die Marke von 120 GW überschritten haben, womit das Unternehmen seine Position als Weltmarktführer behauptet.