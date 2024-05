As remessas cumulativas de módulos de 210 mm da Trina Solar excederam 120 GW até o final do primeiro trimestre

CHANGZHOU, China, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, líder global em soluções inteligentes de PV e armazenamento de energia, anunciou seus resultados financeiros para 2023 e o primeiro trimestre de 2024 em 25 de abril. A empresa relatou uma receita de US$ 16,09 bilhões (RMB 113,392 bilhões) para 2023, 27,26% a mais do que em 2022, e remessas de módulos de 65,21 GW, 51,33% a mais do que em 2022. Até o final de 2023, a Trina Solar entregou 20 GW de sistemas de montagem solar e 5 GWh de contêineres CC e sistemas de armazenamento de energia.

As remessas acumuladas de módulos da Trina Solar ultrapassaram 205 GW até o final do primeiro trimestre de 2024. Suas remessas acumuladas de módulos de 210 mm totalizaram 120 GW, mantendo o primeiro lugar no ranking global e ressaltando sua liderança no setor.

Graças à sua contínua inovação tecnológica, o módulo Vertex N 700W+ da empresa, baseado na tecnologia de 210 mm e nas células i-TOPCon do tipo n, tem potência de saída de 720,53 W na produção em massa, a mais alta entre os módulos TOPCon produzidos em massa, e atingiu potência máxima de saída de 740,6 W no laboratório, estabelecendo um novo recorde mundial nos últimos dias. Esta é a 26ª vez que estabelece ou quebra recordes mundiais em eficiência de conversão de células/módulos ou potência de saída.

Guiada por uma sólida estratégia de solução fotovoltaica e de armazenamento de energia, a Trina Solar está expandindo seus negócios de armazenamento de energia no mundo inteiro. Até o final do ano passado, seus envios em contêineres DC e sistema de armazenamento de energia totalizaram 5G Wh, abrangendo China, Europa, região Ásia-Pacífico, América do Norte, Oriente Médio e África, e América do Sul. A Trina Storage lançou o novo sistema de armazenamento de energia refrigerado a líquido da geração Elementa 2 em fevereiro. O Elementa 2 está integrado com células Trina Storage de última geração, apresentando alta segurança, desempenho e vida útil cíclica.

A TrinaTracker entregou com sucesso mais de 20GW de sistemas de montagem solar no mundo inteiro, abrangendo mais de 60 países. Sua capacidade de produção anual global de rastreadores está em mais de 10 GW. A TrinaTracker continua a inovar e apresentou o Vanguard 1P atualizado em fevereiro, ideal para módulos Vertex N de 720W, com menor LCOE e maior IRR.

A empresa está construindo uma capacidade de produção integrada de tipo n para atender à demanda crescente. Ela também tem como meta a capacidade de produção de wafers monocristalinos, células de alta eficiência e módulos de 60GW, 105 GW e 120 GW, respectivamente, até o final de 2024.

A Trina Solar tem o compromisso de liderar o caminho com soluções fotovoltaicas inteligentes e de armazenamento de energia, facilitando a transformação de novos sistemas de energia para um futuro com zero de rede.

