Vertex S+ Clear Black da Trina Solar supera teste da PV Magazine em confiabilidade e rendimento de energia

CHANGZHOU, China, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co. Ltd., líder global em soluções inteligentes de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, anunciou que seu módulo Vertex S+ Clear Black conquistou o primeiro lugar em um relatório de teste da PV Magazine publicado no mês passado.

O teste da PV Magazine, organizado pelo PV Magazine Group, avaliou de forma abrangente o desempenho e a produção de energia de uma variedade de módulos fotovoltaicos. A avaliação abrangeu análises de desempenho interno e testes de campo para rendimento energético.

Para garantir a integridade e imparcialidade dos resultados, a CEA, uma empresa de consultoria conceituada no setor, foi contratada como especialista técnica terceirizada para supervisionar o processo de teste.

Durante a sessão de ambiente de teste interno, o módulo Vertex S+ Clear Black da Trina Solar se destacou com uma pontuação média de 92 pontos. A análise comparativa com módulos utilizou tecnologias como HJT, IBC tipo p e IBC tipo n. O módulo Vertex S+ Clear Black, que se distingue por seu apelo estético, superou seus equivalentes em áreas importantes como aparência, EL, desempenho em condições de pouca luz, coeficiente de temperatura e PID.

No subitem opcional do LID, o módulo Vertex S+ Clear Black apresentou resultados notáveis, marcando 99 pontos em todos os aspectos. Notavelmente, o módulo Vertex S+ Clear Black obteve pontuações significativamente mais altas do que a média tanto em PID quanto LID.

Em janeiro, o módulo Vertex S+ Clear Black demonstrou desempenho excepcional no teste de campo do grupo TOPCon/HJT, garantindo a primeira posição na lista mensal com um rendimento de energia impressionante de 43,24Wh/Wp.

O módulo Vertex S+ Clear Black combina tecnologia de célula wafer de silício retangular de 210 mm (210R) com tecnologia avançada i-TOPCon tipo n, resultando em eficiência aprimorada de 22,3% e uma impressionante saída de energia de até 445W+.

Cao Yunduan, chefe de branding e marketing global da Trina Solar, disse: "os módulos da série Vertex S+ representam o auge da inovação e do desempenho na indústria solar. O desempenho impressionante do módulo Vertex S+ na recente sessão de testes reafirma nossa dedicação em fornecer produtos superiores que atendam às crescentes necessidades de nossos clientes."

FONTE Trina Solar Co., Ltd