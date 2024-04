26º recorde mundial estabelecido quando a potência do módulo i-TOPCon tipo n da Trina Solar atinge 740,6 W

CHANGZHOU, China, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O módulo i-TOPCon tipo n de 210 mm, de propriedade da Trina Solar, alcançou uma potência máxima de 740,6 W, estabelecendo um novo recorde mundial e certificado pela TÜV SÜD, conforme o Laboratório Estadual de Ciência e Tecnologia Fotovoltaica em Changzhou, província de Jiangsu. É a 26ª vez que a Trina Solar estabelece recordes mundiais em eficiência de conversão de módulos fotovoltaicos e potência de saída, ressaltando sua liderança no setor fotovoltaico.

"Cada avanço é o resultado de nossa busca incansável por inovação e excelência tecnológica", disse Gao Jifan, Presidente e Diretor Executivo da Trina Solar e Diretor do Principal Laboratório Estatal de Ciência e Tecnologia Fotovoltaica. "Esta liderança sustentada na tecnologia i-TOPCon ressalta a competitividade e o impulso da Trina Solar em liderar a era acima de 700 W e a plataforma de tecnologia avançada tipo n de 210 mm. Promover e salvaguardar a inovação também serve como um catalisador de crescimento para o setor."

A conquista mais recente é possível graças a uma integração sofisticada de processos avançados, incluindo i-TOPCon, disparo induzido por laser, passivação de bordas, grades densas de alta resistência e tecnologia de encapsulamento de alta densidade para conexões de baixa resistência. Estas inovações aprimoraram significativamente a passivação das células, maximizaram o uso ótico e minimizaram as perdas elétricas, resultando em um aumento substancial na potência e eficiência do módulo.

A Trina Solar é líder na aplicação industrial da tecnologia i-TOPCon. Ela estabeleceu o primeiro recorde mundial em células industriais i-TOPCon de grande área, tipo n, em 2015 e assumiu a liderança ao promover a tecnologia de células TOPCon do laboratório para a industrialização em 2018. A Trina Solar anunciou sua produção em massa de módulos da série Vertex N 700W+ em agosto passado, sendo a primeira fabricante de módulos a produzir em massa módulos TOPCon com potência superior a 700 W. A empresa atualizou sua tecnologia i-TOPCon e a potência de saída de seu módulo tipo n de 210 mm chegou a 720,53 W, a mais alta entre os módulos TOPCon produzidos em massa. Os módulos do tipo n de alta eficiência e alta potência da Trina Solar são amplamente reconhecidos pelo mercado e utilizados em usinas de energia elétrica, bem como em usinas de energia comerciais e industriais.

A Trina Solar continua comprometida com o desenvolvimento da tecnologia avançada TOPCon e continua atualizando novas tecnologias, que demonstram sua liderança na área TOPCon. A empresa possui mais de 100 patentes na área TOPCon.

O crescimento sustentável da tecnologia TOPCon ganhou amplo reconhecimento, com grandes oportunidades para novos progressos. A Trina Solar é inabalável em sua abordagem voltada ao futuro quanto à inovação e geração de mais valor a seus clientes ao redor do mundo.

