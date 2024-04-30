2024Q1：天合光能210組件累計出貨120GW，光儲融合繪製新能源新時代

常州2024年4月30日 /美通社/ -- 4月25日，天合光能發佈2023年度報告及2024年一季度報告。報告顯示，2023年天合光能實現營收1133.92億元，同比增長33.32%。同時，在產品出貨和技術創新方面，天合光能也表現出強勁勢頭和卓越引領。

截至2024年第一季度，天合光能組件全球出貨量已超過205GW；在N型i-TOPCon技術方面，天合光能持續引領，至尊N型組件實驗室功率突破740W，引領700W+生態進一步壯大、成熟。截至2023年底，儲能艙及系統累計出貨5GWh；支架業務出貨累計20GW。這一成就標誌著公司在全球光儲市場中深受認可，強勁發展勢頭助力全球清潔能源發展。

210至尊系列組件再攀高峰，累計出貨超120GW

根據最新財報數據，2023年天合光能光伏組件總出貨量65.21GW，同比增長51.33%。截至2024年3月底，天合光能組件全球累計出貨量已超過205GW，其中210組件累計出貨量突破120GW，210組件出貨量持續保持全球第一。天合光能以其卓越的光伏產品出貨量和技術創新，再次印證其在全球新能源行業的領導地位。

從210引領光伏行業邁入600W+時代，再到210+N推動行業進入700W+新時代，210產品技術平台一直以其先進性、前瞻性引領光伏行業高質量、可持續發展。天合光能還攜手行業五家企業聯合發起700W+光伏開放創新生態聯盟領航升級，構建升級整個行業的新生態。

N型i-TOPCon技術持續引領，740.6W破世界紀錄

特別值得關注的是，天合光能推出的至尊N型700W+高功率組件，該產品憑借其領先的技術優勢和卓越的性能，已經成為光伏行業的新標桿。至尊N型700W+組件採用了先進的210技術和N型i-TOPCon電池技術，量產功率已突破720W輸出，實驗室功率突破740W，打破新的世界紀錄。

從行業產能佈局角度觀察，TOPCon產能的快速增長，已經明確將成為繼PERC後下一代主流電池技術，其可持續成長力已被廣泛認可，迭代升級空間廣闊。天合光能將繼續堅守TOPCon「長期主義」，下一階段，通過應用正面全鈍化接觸電池技術和疊層技術，抵達N型i-TOPCon的新里程碑。

儲能艙及系統出貨5GWh，光儲融合助力新能源升級

得益於新型能源體系變革的全面加速，在光儲一體化發展的戰略指引下，公司積極開展儲能業務。截至2023年底，公司儲能艙及系統銷售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區域市場，累計出貨近5GWh。今年以來，更是與Low Carbon、Pacific Green、EcoSourcen等知名能源公司簽訂供貨及戰略合作協議，海外朋友圈不斷擴大。

作為有「芯」的儲能產品及解決方案提供商，天合儲能堅持獨立自研天合芯，掌握電芯的開發、測試、驗證等環節的技術核心。天合芯具備長壽命、高安全、寬溫域和高一致性四大系統價值，擁有306Ah和314Ah多種規格。

2月以來，搭載自研天合芯的新一代柔性儲能電池艙Elementa 2全球多區域先後發佈。Elementa 2實現20呎/5MWh 容量與成本的完美平衡。目前，該產品已經實現量產，並且將於5月份開啟交付。新一代工商儲解決方案Potentia藍海，邁入工商業儲能新階段。天合儲能提供全場景儲能解決方案，助力全球光儲融合。

支架累計出貨20GW，智能跟蹤賦能電站價值

天合光能支架業務加速擴展全球市場，2023年出貨量超9.6GW，累計出貨量超20GW，為全球60多個國家的700多個光伏電站提供智能跟蹤解決方案。

公司持續升級新一代跟蹤支架產品，發佈了匹配 700W+高功率組件的新一代開拓者 1P 跟蹤支架，搭載天合原創的鎖止系統和心軸系統，實現抗風性能與機械可靠性的全面提升，適應各種複雜的應用場景。基於複雜地形應用與土地復合利用的市場發展趨勢，發佈了新型智能柔性系統解決方案，實現 30~50 米的超大跨距與最高 10 米的淨空設計，能降低 40%的立柱與基礎數量，在匹配天合 700W 高功率組件的同時，大幅降低光伏項目的建設成本。

先進產能再上新階，保障全球高質量交付

隨著公司青海基地、越南基地的單晶硅棒、硅片、電池、組件等產品成功下線，公司N型一體化產業佈局加速形成。截至2023年底，天合光能已擁有硅片產能55GW，電池產能75GW和組件產能95GW，其中海外一體化產能6.5GW。

為滿足全球客戶對先進產品日益增長的需求，天合光能將繼續加強先進產能建設，為終端用戶提供更具競爭力的產品。預計到2024年底，公司硅片、電池、組件產能將分別達到60GW、105GW和120GW，進一步提升先進產能佔比。

通過不斷的技術突破和產品升級，天合光能正穩步推進其全球化戰略，致力於為全球客戶提供更清潔、更高效的能源解決方案。隨著全球對於可再生能源需求的不斷增長，天合光能正以光伏+儲能，推動光伏行業的技術進步和產業升級，為實現綠色、低碳的可持續發展目標貢獻力量。未來天合光能將繼續以技術創新為驅動，引領光伏行業邁向更加高效、智能和經濟的未來。

SOURCE 天合光能