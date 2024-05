As soluções com resfriamento a líquido em escala de rack da Supermicro com os mais recentes aceleradores do setor visam a convergência de IA e HPC

As soluções completas de data center com resfriamento a líquido permitem que as fábricas de IA sejam construídas em velocidades sem precedentes usando os mais recentes servidores de GPU densos equipados com as CPUs e GPUs de mais alto desempenho

SAN JOSE, Califórnia e HAMBURGO, Alemanha, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Conferência Internacional de Supercomputação (ISC) -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), um provedor de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está atendendo aos requisitos mais exigentes dos clientes que desejam expandir suas capacidades de IA e HPC e, ao mesmo tempo, reduzir os requisitos de energia do data center. A Supermicro oferece soluções completas de resfriamento a líquido, incluindo placas frias, CDUs, CDMs e torres de resfriamento inteiras. Uma redução significativa na PUE de um data center é rapidamente percebida com servidores e infraestrutura de data center com resfriamento a líquido, e isso pode reduzir o consumo geral de energia no data center em até 40%.

"A Supermicro continua a trabalhar com nossos clientes de IA e HPC para trazer a tecnologia mais recente, incluindo soluções totais de resfriamento líquido, para seus data centers", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossas soluções completas de resfriamento líquido podem lidar com até 100 kW por rack, o que reduz o TCO nos data centers e permite uma computação de IA e HPC mais densa. Nossa arquitetura de blocos de construção nos permite trazer as mais recentes GPUs e aceleradores para o mercado e, com nossos fornecedores confiáveis, continuamos a trazer novas soluções em escala de rack para o mercado que são enviadas aos clientes com um tempo reduzido de entrega."

Os servidores de alto desempenho otimizados para aplicativos da Supermicro são projetados para acomodar as CPUs e GPUs de maior desempenho para simulação, análise de dados e aprendizado de máquina. O servidor Supermicro 4U 8-GPU com resfriamento a líquido está em uma classe à parte, oferecendo petaflops de potência de computação de IA em um fator de forma denso com as GPUs NVIDIA H100/H200 HGX. Em breve, a Supermicro lançará o Supermicro X14 SuperBlade com resfriamento a líquido em configurações de 8U e 6U, o X14 Hyper para montagem em rack e o Supermicro X14 BigTwin. Várias plataformas de servidor otimizadas para HPC suportarão o Intel Xeon 6900 com núcleos P em um formato compacto de vários nós.

Saiba mais sobre como os serviços de integração de escala de rack da Supermicro permitem que você reduza custos e otimize seu data center: https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Além disso, a Supermicro continua liderando o envio do portfólio mais amplo de Produtos MGX com resfriamento a líquido do setor A Supermicro também confirma seu suporte para fornecer os últimos aceleradores da Intel com seu novo acelerador Intel® Gaudi® 3 e os aceleradores MI300X da AMD. Com até 120 nós por rack com o SuperBlade® da Supermicro, aplicativos HPC em grande escala podem ser executados em apenas alguns racks. A Supermicro exibirá uma ampla gama de servidores na Conferência Internacional de Supercomputação, incluindo sistemas Supermicro X14 incorporando os processadores Intel® Xeon® 6.

A Supermicro também apresentará e demonstrará uma ampla variedade de soluções projetadas especificamente para ambientes HPC e IA na ISC 2024. Os novos servidores 4U 8-GPU com resfriamento a líquido com GPUs NVIDIA HGX H100 e H200 destacam a linha da Supermicro. Esses servidores e outros darão suporte às GPUs NVIDIA B200 HGX quando disponíveis. Novos sistemas com GPUs de ponta aceleram o treinamento de IA e a simulação de HPC trazendo mais dados para perto da GPU do que gerações anteriores usando memória HBM3 de alta velocidade. Com a densidade incrível dos servidores com resfriamento a líquido de 4U, um único rack entrega (8 servidores x 8 GPUs x 1979 Tflops FP16 (com esparsidade) = 126+ petaflops. O Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC pode usar dois processadores Intel Xeon de 4ª ou 5ª geração e o AS -4125GS-TNHR2-LCC está disponível com CPUs AMD EPYC™ duplas de 4ª geração.

O novo servidor AS -8125GS-TNMR2 oferece aos usuários acesso a oito aceleradores AMD Instinct™ MI300X. Esse sistema também inclui dois processadores AMD EPYC™ série 9004 com até 128 núcleos/256 threads e até 6 TB de memória. Cada acelerador AMD Instinct MI300X contém 192 GB de memória HBM3 por GPU, todos conectados com uma placa de base universal AMD (UBB 2.0). Além disso, os novos servidores APU AS -2145GH-TNMR-LCC e AS -4145GH-TNMR têm como objetivo acelerar as cargas de trabalho HPC com a APU MI300A. Cada APU combina CPU, GPU e memória HBM3 da AMD de alto desempenho para 912 unidades de computação de GPU AMD CDNA™ 3, 96 núcleos "Zen 4" e 512 GB de memória HBM3 unificada em um único sistema.

Na ISC 2024, será exibido um servidor Supermicro 8U com o acelerador Intel Gaudi 3 AI. Esse novo sistema foi projetado para treinamento e conferência de IA e pode ser conectado diretamente em rede com uma malha Ethernet tradicional. Vinte e quatro portas Ethernet de 200 gigabits (Gb) estão integradas em cada acelerador Intel Gaudi 3, proporcionando uma rede flexível e de padrão aberto. Além disso, estão incluídos 128 GB de memória de alta velocidade HBM2e. O acelerador Intel Gaudi 3 foi projetado para aumentar e diminuir a escala de forma eficiente, de um único nó a milhares, para atender aos requisitos expansivos dos modelos GenAI. Os sistemas de armazenamento Petascale da Supermicro, que são essenciais para cargas de trabalho de HPC e IA em grande escala, também serão exibidos.

O Supermicro SuperCloud Composer será demonstrado para o software de gerenciamento de data center, mostrando como, a partir de um único console, um data center inteiro pode ser monitorado e gerenciado, incluindo o status de todos os servidores com resfriamento a líquido.

Saiba mais sobre a presença da Supermicro na ISC 2024 em: https://app.swapcard.com/event/isc-high-performance-2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE1NjYyODE=?

