Supermicro apresenta SuperClusters de IA com refrigeração líquida plug-and-play em escala de rack para NVIDIA Blackwell e NVIDIA HGX H100/H200 - Inovações radicais na era da IA para tornar a refrigeração líquida gratuita com um bônus

SuperClusters de IA generativa, integrados aos microsserviços NVIDIA AI Enterprise e NIM, oferecem ganhos instantâneos de ROI e mais trabalho de IA por dólar por meio de uma unidade de computação altamente escalável, simplificando a IA para implantação rápida

SAN JOSÉ, Califórnia e TAIPEI, Taiwan, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está lançando um data center de IA com refrigeração líquida pronto para implantação, projetado para soluções nativas de nuvem que aceleram a adoção de IA generativa para empresas de todos os setores com seus SuperClusters, otimizados para a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para o desenvolvimento e implantação de IA generativa. Com o resfriamento líquido 4U da Supermicro, a NVIDIA lançou recentemente as GPUs Blackwell que podem liberar 20 PetaFLOPS em uma única GPU de desempenho de IA e demonstrar treinamento de IA 4 vezes melhor e desempenho de inferência 30 vezes melhor do que as GPUs anteriores, com economia adicional de custos. Alinhada com sua estratégia de ser pioneira no mercado, a Supermicro anunciou recentemente uma linha completa de produtos baseados na arquitetura NVIDIA Blackwell para o novo NVIDIA HGX™ B100, B200 e GB200 Grace Blackwell Superchip.

SuperCluster de IA com refrigeração líquida plug-and-play

"A Supermicro continua a liderar o setor na criação e implantação de soluções de IA com refrigeração líquida em escala de rack", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os data centers com refrigeração líquida podem ser praticamente gratuitos e oferecer um valor bônus aos clientes, com a redução contínua no uso de eletricidade. Nossas soluções são otimizadas com o software NVIDIA AI Enterprise para clientes de todos os setores e oferecemos capacidade de fabricação global com eficiência de classe mundial. O resultado é que podemos reduzir o tempo de entrega de nossos clusters turn-key refrigerados a líquido ou a ar com o NVIDIA HGX H100 e H200, bem como as próximas soluções B100, B200 e GB200. De placas frias a CDUs e torres de resfriamento, nossas soluções totais de refrigeração líquida em escala de rack podem reduzir o uso contínuo de energia do data center em até 40%."

Visite www.supermicro.com/ai para obter mais informações.

Na COMPUTEX 2024, a Supermicro revela os seus próximos sistemas otimizados para a GPU NVIDIA Blackwell, incluindo um sistema baseado no NVIDIA HGX B200 refrigerado a ar 10U e um sistema NVIDIA HGX B200 refrigerado a líquido 4U. Além disso, a Supermicro oferecerá um sistema NVIDIA HGX B100 refrigerado a ar de 8U e um rack NVIDIA GB200 NVL72 da Supermicro contendo 72 GPUs interconectadas com switches NVIDIA NVLink, bem como os novos sistemas NVIDIA MGX™ compatíveis com NVIDIA H200 NVL GPUs PCIe e a recém-anunciada arquitetura NVIDIA GB200 NVL2.

"A IA generativa está promovendo uma redefinição de toda a pilha de computação – novos data centers serão acelerados por GPUs e otimizados para IA", disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. "A Supermicro idealizou soluções avançadas de computação e rede aceleradas pela NVIDIA, permitindo que data centers globais de trilhões de dólares sejam otimizados para a era da IA."

O rápido desenvolvimento de grandes modelos de linguagem e as contínuas novas introduções de modelos de código aberto, como o Llama-3 da Meta e o Mixtral 8x22B da Mistral, tornam os modelos de IA de última geração mais acessíveis para as empresas. A necessidade de simplificar a infraestrutura de IA e proporcionar acessibilidade da forma mais eficiente em termos de custos é fundamental para apoiar a atual velocidade vertiginosa da revolução da IA. O SuperCluster de IA nativo da nuvem da Supermicro preenche a lacuna entre a conveniência da nuvem de acesso instantâneo e portabilidade, aproveitando o NVIDIA AI Enterprise, permitindo mover projetos de IA do piloto para a produção sem problemas em qualquer escala. Isso proporciona flexibilidade para execução em qualquer lugar com dados gerenciados com segurança, incluindo sistemas auto-hospedados ou grandes data centers locais.

Com empresas de todos os setores experimentando rapidamente casos de uso de IA generativa, a Supermicro colabora estreitamente com a NVIDIA para garantir uma transição contínua e flexível da experimentação e do piloto de aplicações de IA para a implantação de produção e IA de data centers em grande escala. Esse resultado é alcançado por meio da otimização em nível de rack e cluster com a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, que possibilita uma jornada tranquila desde a exploração inicial até a implementação escalonável de IA.

Os serviços gerenciados comprometem as escolhas de infraestrutura, o compartilhamento de dados e o controle estratégico de IA generativa. Os microsserviços NVIDIA NIM, parte do NVIDIA AI Enterprise, oferecem IA generativa gerenciada e benefícios de implantação de código aberto sem desvantagens. Seu versátil tempo de execução de inferência com microsserviços acelera a implantação de IA generativa em vários modelos, desde modelos de código aberto até modelos básicos da NVIDIA. Além disso, o NVIDIA NeMo™ permite o desenvolvimento de modelos personalizados com curadoria de dados, personalização avançada e geração aumentada de recuperação (RAG) para soluções prontas para empresas. Combinado com os SuperClusters NVIDIA AI Enterprise prontos da Supermicro, o NVIDIA NIM proporciona o caminho mais rápido para implantações de produção de IA generativa aceleradas e escaláveis.

As atuais ofertas de SuperCluster de IA generativa da Supermicro incluem:

SuperCluster NVIDIA HGX H100/H200 com refrigeração líquida da Supermicro com 256 GPUs H100/H200 como uma unidade escalonável de computação em 5 racks (incluindo 1 rack de rede dedicado)

com 256 GPUs H100/H200 como uma unidade escalonável de computação em 5 racks (incluindo 1 rack de rede dedicado) SuperCluster NVIDIA HGX H100/H200 com refrigeração a ar da Supermicro com 256 GPUs HGX H100/H200 como uma unidade escalonável de computação em 9 racks (incluindo 1 rack de rede dedicado)

com 256 GPUs HGX H100/H200 como uma unidade escalonável de computação em 9 racks (incluindo 1 rack de rede dedicado) SuperCluster NVIDIA MGX GH200 da Supermicro com 256 Superchips GH200 Grace™ Hopper como uma unidade escalonável de computação em 9 racks (incluindo 1 rack de rede dedicado)

Os SuperClusters da Supermicro estão preparados para o NVIDIA AI Enterprise com microsserviços NVIDIA NIM e plataforma NVIDIA NeMo para personalização de IA generativa de ponta a ponta e otimizados para NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, bem como para a nova plataforma NVIDIA Spectrum-X Ethernet com 400 Gb/s de velocidade de rede por GPU para expansão para um grande cluster com dezenas de milhares de GPUs.

As próximas ofertas de SuperClusters da Supermicro incluem:

SuperCluster NVIDIA HGX B200 com refrigeração líquida da Supermicro

refrigeração líquida SuperCluster NVIDIA HGX B100/B200 com refrigerado a ar da Supermicro

refrigerado a ar SuperCluster NVIDIA GB200 NVL72 ou NVL36 com refrigeração líquida da Supermicro

As soluções SuperCluster da Supermicro são otimizadas para treinamento LLM, aprendizado profundo e inferência de alto volume e tamanho de lote. Os testes de validação L11 e L12 da Supermicro e o serviço de implantação no local proporcionam aos clientes uma experiência perfeita. Os clientes recebem unidades escaláveis plug-and-play para facilitar a implantação em um data center e acelerar o tempo de obtenção de resultados.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações / borda. Somos um fabricante de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutação, software e serviços de suporte. A experiência em design de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção seja ainda maior ao possibilitar inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430097/Super_Micro_Plug_and_Play_Liquid_Cooled_AI_SuperCluster.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.