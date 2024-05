Supermicro's vloeistofgekoelde rack-scale oplossingen met de nieuwste accelerators in de sector richten zich op AI en HPC-convergentie

Complete datacenter vloeistofgekoelde oplossingen maken het mogelijk AI-fabrieken te bouwen met ongekende snelheden met behulp van de nieuwste Dense GPU-servers voorzien van de best presterende CPU's en GPU's

SAN JOSE, Calif. en HAMBURG, Duitsland, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- International Supercomputing Conference (ISC) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, komt tegemoet aan de meest veeleisende eisen van klanten die hun AI- en HPC-capaciteiten willen uitbreiden waarbij zij het stroomverbruik van datacenters willen verlagen. Supermicro levert complete vloeistofgekoelde oplossingen, waaronder koelplaten, CDU's, CDM's en complete koeltorens. Vloeistofgekoelde servers en infrastructuur van datacenters kunnen snel voor een aanzienlijke verlaging van de PUE-ratio (stroomverbruikeffectiviteit) van een datacenter zorgen. Hiermee kunnen datacenters hun totale stroomverbruik met wel 40% verminderen.

"Supermicro blijft samenwerken met onze AI- en HPC-klanten om de nieuwste technologie, waaronder totale oplossingen voor vloeistofkoeling, in hun datacenters te brengen," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze complete oplossingen voor vloeistofkoeling kunnen tot 100 kW per rack hanteren. Dit verlaagt de totale eigendomskosten (TCO) in datacenters en maakt dichtere AI- en HPC-computers mogelijk. Danzij onze bouwsteenarchitectuur kunnen wij de nieuwste GPU's en versnellers introduceren. Samen met onze vertrouwde leveranciers blijven we nieuwe rack-scale oplossingen op de markt brengen die sneller aan de klant worden geleverd."

Supermicro high-performance servers en geoptimaliseerde toepassingen zijn ontworpen om de krachtigste CPU's en GPU's van simulatie, gegevensanalyse en machine learning te voorzien. De Supermicro 4U 8-GPU vloeistofgekoelde server is een klasse apart en biedt petaflops aan AI-rekenkracht in een compacte vormfactor met de NVIDIA H100/H200 HGX GPU's. Supermicro levert binnenkort de vloeistofgekoelde Supermicro X14 SuperBlade in 8U- en 6U-configuraties, de rack-mount X14 Hyper en de Supermicro X14 BigTwin. Verschillende HPC-geoptimaliseerde serverplatforms ondersteunen de Intel Xeon 6900 met P-cores in een compacte, multi-node vormfactor.

Lees meer over hoe u met Supermicro Rack Scale Integration Services kosten bespaart en uw datacenter kunt optimaliseren: https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Daarnaast blijft Supermicro marktleider met het breedste portfolio van vloeistofgekoelde MGX-producten in de branche. Supermicro bevestigt ook dat het de levering van de nieuwste accelerators van Intel ondersteunt. Dit zijn de nieuwe Intel® Gaudi® 3 accelerator en de MI300X- accelerators van AMD. Dankzij de maximaal 120 nodes per rack van de Supermicro SuperBlade® kunnen grootschalige HPC-toepassingen worden uitgevoerd in slechts een paar racks. Supermicro toont een breed scala aan servers op de International Supercomputing Conference, waaronder Supermicro X14 systemen met Intel® Xeon® 6 processors.

Supermicro zal op ISC 2024 ook een breed assortiment aan oplossingen uitstallen en presenteren die speciaal zijn ontworpen voor HPC- en AI-omgevingen. De nieuwe 4U 8-GPU vloeistofgekoelde servers met NVIDIA HGX H100 en H200 GPU's zijn het paradepaardje van de Supermicro line-up. Deze en andere servers ondersteunen de NVIDIA B200 HGX GPU's zodra deze beschikbaar zijn. Nieuwe systemen met high-end GPU's versnellen AI-training en HPC-simulatie door meer data dichter bij de GPU te brengen dan vorige generaties. Dit gebeurt door gebruik te maken van supersnel HBM3-geheugen. Met de ongelooflijke dichtheid van de vloeistofgekoelde 4U-servers levert een enkel rack (8 servers x 8 GPU's x 1979 Tflops FP16 (met sparsity) = 126+ petaflops. De Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC kan dual 4e of 5e generatie Intel Xeon-processors gebruiken. De AS -4125GS-TNHR2-LCC is beschikbaar met dual 4e generatie AMD EPYC™ CPU's.

De nieuwe AS -8125GS-TNMR2 server geeft gebruikers toegang tot 8 AMD Instinct™ MI300X accelerators. Dit systeem bevat ook dual AMD EPYC™ 9004 serie-processors met tot 128 cores/256 threads en geheugen van tot 6TB. Elke AMD Instinct MI300X-accelerator bevat 192 GB HBM3 aan geheugen per GPU, allemaal aangesloten op een AMD Universal Base Board (UBB 2.0). Bovendien leggen de nieuwe AS -2145GH-TNMR-LCC en AS -4145GH-TNMR APU-servers de focus op het versnellen van HPC workloads met de MI300A APU. Elke APU combineert high-performance AMD CPU, GPU en HBM3-geheugen voor 912 AMD CDNA™ 3 GPU compute units, 96 "Zen 4" cores en 512 GB verenigd HBM3-geheugen in één systeem.

Op ISC 2024 wordt een Supermicro 8U-server met de Intel Gaudi 3 AI-accelerator geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem is ontworpen voor AI-training en inferencing en kan direct in een traditioneel Ethernet-netwerk worden opgenomen. Vierentwintig 200 gigabit (Gb) Ethernetpoorten zijn geïntegreerd in elke Intel Gaudi 3 accelerator, voor flexibele en open-standaard netwerken. Daarnaast wordt 128 GB HBM2e high-speed geheugen meegeleverd. De Intel Gaudi 3 accelerator is ontworpen om efficiënt op te schalen en uit te breiden van een enkele node tot duizenden om te voldoen aan de brede eisen van GenAI- modellen. Verder worden de Petascale-opslagsystemen van Supermicro getoond. Deze zijn zeer belangrijk voor grootschalige HPC- en AI-workloads.

De Supermicro SuperCloud Composer zal worden gepresenteerd voor de datacenter-beheersoftware. Deze laat zien hoe vanaf één console een volledig datacenter kan worden gemonitord en beheerd, inclusief de status van alle vloeistofgekoelde servers.

Meer informatie over Supermicro's aanwezigheid op ISC 2024 vindt u op: https://app.swapcard.com/event/isc-high-performance-2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE1NjYyODE=?

