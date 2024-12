Ascend produz produtos químicos de desempenho biocircular, PA66

HOUSTON, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials anunciou hoje a produção bem-sucedida de acrilonitrila, hexametileno diamina, ácido adípico e nylon 6.6 a partir de matérias-primas derivadas de óleo de cozinha usado, expandindo seu portfólio Bioserve. O nylon 6.6 resultante possui uma pegada de carbono de produto 25% menor do que o nylon 6.6 produzido a partir de matérias-primas derivadas de combustíveis fósseis.

O uso de uma estratégia de balanceamento de massa certificada ISCC Plus permite a produção em escala industrial de materiais sustentáveis sem comprometer o desempenho. Todas as instalações de produção da Ascend nos Estados Unidos têm a certificação ISCC Plus para manuseio de materiais de base biológica, circulares e biocirculares.

"Estamos focados em encontrar soluções técnicas para os desafios de nossos clientes", declarou Alex Mihut, vice-presidente de produtos químicos de desempenho da Ascend. "O uso da estratégia de balanceamento de massa nos permite atender à crescente demanda por materiais sustentáveis em escala, enquanto continuamos a oferecer desempenho e qualidade confiáveis."

Combinados aos esforços da Ascend para reduzir suas emissões de escopo 1 e 2, os produtos Bioserve da empresa oferecem uma das menores pegadas de carbono do produto para nylon 6.6 e seus precursores em escala industrial disponíveis no mercado atualmente.

"Parte de nossa estratégia de sustentabilidade é um pilar que chamamos de "Operar sem comprometer", afirmou Chris Johnson, diretor sênior de sustentabilidade da Ascend. "Ela se baseia no compromisso de encontrar soluções equilibradas que atendam às necessidades de nossos clientes e os ajudem a alcançar seus objetivos."

A Ascend publicou recentemente seu relatório de sustentabilidade de 2023, o qual destaca o progresso em relação à visão de 2030 da empresa.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials produz materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é na melhoria da qualidade de vida e em inspirar um melhor amanhã através da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, fornecemos soluções de materiais totalmente integradas com instalações de produção globais na América do Norte, Europa e Ásia. Nossa força de trabalho global produz os materiais usados para fabricar veículos mais seguros, energia mais limpa, dispositivos médicos melhores, eletrodomésticos mais inteligentes e vestuário e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e o sucesso de nossos consumidores e nossas comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Contato: Osama Khalifa, +1 832-963-1347, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2583285/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials