Ascend 生產生物循環高性能化學品 PA66

侯斯頓2024年12月19日 /美通社/ -- Ascend Performance Materials 今日宣佈，已成功利用廢棄食用油衍生的原料生產出丙烯腈、己二胺、己二酸和尼龍 6,6，進一步擴展其 Bioserve 產品組合。與使用化石燃料衍生原料製成的尼龍 6,6 相比，由此產生的尼龍 6,6 產品碳足跡降低了 25%。

採用經 ISCC Plus 認證的質量平衡法，可以在不犧牲性能的情況下實現可持續材料的工業規模生產。Ascend 在美國的所有生產設施均已通過 ISCC Plus 認證，可處理生物基、循環和生物循環材料。

Ascend 高效能化學品副總裁 Alex Mihut 表示：「我們專注於為客戶的挑戰尋找技術解決方案。利用質量平衡法，我們可以大規模滿足對可持續材料日益增長的需求，同時繼續提供可靠的效能和質量。」

結合 Ascend 在降低其範圍一和範圍二排放方面所作出的努力，該公司的 Bioserve 產品提供了現今市場上工業規模尼龍 6,6 及其前體中產品碳足跡最低的產品之一。

「我們可持續發展戰略的一部分是一個我們稱之為『營運不妥協』的支柱，」Ascend 可持續發展高級總監 Chris Johnson 表示，「它基於承諾尋找全面的解決方案，滿足我們客戶的需求並幫助他們實現目標。」

Ascend 最近發布其《2023 年可持續發展報告》，強調了公司 2030 年願景的進展。

Ascend Performance Materials 簡介

Ascend Performance Materials 為日常必需品和嶄新科技，製造高效能材料。我們務求透過創新，提高生活質素，並締造美好明天。我們的總部位於德州休士頓，在上海、布魯塞爾和底特律設有地區辦事處，是一間完全整合的材料解決方案供應商，在北美、歐洲和亞洲設有全球製造工廠。我們世界各地的員工致力製造物料，以支援製造更安全的車輛、更潔淨的能源、更優質的醫療器材、更智能的電器和更耐用的服裝和消耗品。我們致力為我們的客戶及社區，帶來安全、可持續發展及成功。

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SOURCE Ascend Performance Materials