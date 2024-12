Ascend propose des produits chimiques de performance bio-circulaires, PA66

HOUSTON, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui la production d'acrylonitrile, d'hexaméthylènediamine, d'acide adipique et de nylon 6,6 à partir de matières premières dérivées d'huiles de cuisson usagées, élargissant ainsi son portefeuille Bioserve . Le nylon 6,6 ainsi obtenu a une empreinte carbone de 25 % inférieure à celle du nylon 6,6 fabriqué à partir de matières premières dérivées de combustibles fossiles.

L'utilisation d'une approche de bilan de masse certifiée ISCC Plus permet la production à l'échelle industrielle de matériaux durables sans sacrifier les performances. Les installations de production d'Ascend aux États-Unis sont toutes certifiées ISCC Plus pour traiter les matériaux biosourcés, circulaires et biocirculaires.

« Nous nous attachons à trouver des solutions techniques pour relever les défis de nos clients », a déclaré Alex Mihut, vice-président d'Ascend pour les produits chimiques de performance. « L'utilisation de l'approche du bilan de masse nous permet de répondre au besoin croissant de matériaux durables à grande échelle, tout en continuant à offrir des performances et une qualité fiables ».

Combinés aux efforts d'Ascend pour réduire ses émissions de portée 1 et 2, les produits Bioserve de la société présentent l'une des empreintes carbone les plus faibles pour le nylon 6,6 à l'échelle industrielle et ses précurseurs disponibles sur le marché à l'heure actuelle.

« Une partie de notre stratégie de développement durable est un pilier que nous appelons "Operating Without Compromise" (Opérer sans compromis) », a déclaré Chris Johnson, directeur principal du développement durable d'Ascend. « Elle repose sur un engagement à trouver des solutions complètes qui répondent aux besoins de nos clients et les aident à atteindre leurs objectifs. »

Ascend a récemment publié son rapport sur le développement durable 2023, qui met en évidence les progrès réalisés par rapport à l'ambition de l'entreprise pour 2030.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux de haute performance pour les produits essentiels de la vie quotidienne et les nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'être à l'origine d'un avenir meilleur grâce à l'innovation. Basé à Houston, au Texas, et disposant de bureaux régionaux à Shanghai, Bruxelles et Detroit, nous sommes un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées, avec des sites de production mondiaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre main-d'œuvre mondiale fabrique les matériaux utilisés pour rendre les véhicules plus sûrs, l'énergie plus propre, les appareils médicaux plus performants, les appareils électroménagers plus intelligents, et les vêtements et les biens de consommation plus durables. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, du développement durable et de la réussite de nos clients et de nos communautés.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com.

Personne de contact : Osama Khalifa, +1 832-963-1347, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583285/ASCEND_Logo.jpg