Lojas Renner S.A. registra lucro recorde de R$ 1,5 bilhão em 2025 e avança em rentabilidade e eficiência

Com forte geração de caixa e evolução consistente da omnicanalidade, companhia fecha 2025 com a maior margem bruta dos últimos seis anos, reforçando a confiança no próximo ciclo estratégico

PORTO ALEGRE, Brasil , 9 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. encerrou o ano de 2025 com um desempenho histórico, alcançando lucro líquido recorde de R$ 1,5 bilhão, 22% superior ao de 2024. Além disso, a receita líquida anual totalizou R$ 13,8 bilhões, alta de 9,2% ante o ano anterior; enquanto as vendas em mesmas lojas foram de 8,1%. Um resultado que representa crescimento de 27% no lucro por ação e consolida a captura de valor do novo ciclo estratégico da companhia.

Em 2026, a companhia visa elevar ainda mais o patamar de investimentos, com um orçamento proposto de R$ 1,05 bilhão

O desempenho ao longo do ano de 2025 se deve principalmente aos ganhos relevantes de market share e ao fortalecimento da liderança do ecossistema Lojas Renner S.A. no varejo brasileiro de moda e lifestyle. "A nossa estratégia de crescimento focada na expansão de lojas para novas cidades, no aumento da penetração digital e em ganhos contínuos de produtividade foi decisiva para que alcançássemos esses resultados. Seguiremos focados em entregar uma experiência encantadora aos nossos clientes, com crescimento sustentado por uma cultura sólida e forte governança, que garantem a geração de valor no longo prazo para todos os nossos stakeholders", destaca Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A.

A margem bruta anual da atividade de varejo atingiu 56,1%, o maior nível em seis anos, refletindo uma forte execução e disciplina operacional. Segundo o CFO da Lojas Renner S.A., Daniel Santos, o desempenho de 2025 indica que a companhia está no caminho certo e preparada para os compromissos recentemente assumidos até 2030. "Com lucro líquido recorde e uma geração de caixa operacional robusta de R$ 1,4 bilhão, fortalecemos nossa estrutura para um crescimento rentável e disciplinado", afirma o executivo.

Outro grande destaque do ano foi o EBITDA do varejo, que cresceu 10%, com expansão contínua de margem e robusta geração de caixa, mantendo uma relação lucro/caixa de quase 1 para 1 – patamar pouco observado no setor, superior à média dos concorrentes. "Raramente se vê em nosso setor uma relação de lucro e caixa tão próxima de 1 para 1. Esse indicador demonstra a nossa eficiência operacional e destaca o nosso modelo de negócio", destaca Fabio Faccio.

4T25: performance demonstra eficiência operacional

A Lojas Renner S.A. encerrou o quarto trimestre 2025 com um desempenho histórico, alcançando lucro líquido recorde de R$ 553 milhões, alta de 13,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com aumento de 9,3% no quarto trimestre na comparação anual, o EBITDA da Lojas Renner S.A. somou R$ 1 bilhão, cifra recorde. A margem foi de 24,2%, maior em 1,1 p.p. em relação ao ano anterior - avanço fruto da melhora do core business e do forte controle de despesas.

O desempenho das vendas online também foi destaque no período. O GMV Digital apresentou uma expansão de 9,9% versus o quarto trimestre de 2024, reflexo de inovações que aprimoraram a experiência do cliente e aumentaram a taxa de conversão. Entre as principais iniciativas, estão o lançamento do Provador Virtual e a ampliação do uso de modelos de Inteligência Artificial nas categorias infantis.

Consistência para os próximos passos

Para Fabio Faccio, os resultados comprovam a força das marcas do ecossistema da Lojas Renner S.A. e a capacidade de entregar evolução em todas as métricas: "Os números deste último balanço reafirmam a consistência da nossa operação e a confiança em crescimento e rentabilidade projetada para o ciclo de 2026 a 2030".

Mirando em 2026, a companhia visa elevar ainda mais o patamar de investimentos, com um orçamento proposto de R$ 1,05 bilhão e aberturas planejadas de 50 a 60 novas unidades entre todas as suas marcas. "Seguiremos focados na evolução da omnicanalidade e na otimização da nossa logística e tecnologia para garantir a sustentabilidade do nosso negócio e o retorno sobre o capital investido", finaliza o CEO.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 700 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928359/sede_renner_sa_fotos_carlos_macedo_aprovada.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.