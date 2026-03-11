Renner apresenta Outono Inverno 2026 em Fashion Show que celebra bastidores e autenticidade

Marca reafirma seu protagonismo na moda e volta a apresentar sua nova coleção na passarela, com desfile que contou com stylling de Pedro Sales e direção artística de Augusto Mariotti. Na ocasião, Sabrina Sato foi anunciada como embaixadora da marca, ao lado de Taís Araujo.

PORTO ALEGRE, Brasil, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Renner abriu a temporada de Outono Inverno 2026 com uma noite dedicada à moda em sua forma mais viva e criativa. Na última sexta (6), o Estúdio Quanta, em São Paulo, foi transformado em um ambiente de celebração à identidade e expressão para apresentar a coleção da nova temporada e anunciar a chegada de Sabrina Sato, que se une à Taís Araujo, no papel de embaixadora da marca.

Neste ano, o tradicional evento de lançamento ganhou um formato inovador: a Renner trouxe o backstage para o centro da experiência. A proposta foi mostrar que a autenticidade nasce nos bastidores, nos momentos reais, e se fortalece ainda mais quando chega ao palco, em total sintonia com o conceito "Ouse ser você", que simboliza o atual momento de marca. Um convite para que cada pessoa assuma o protagonismo da própria história e um lembrete de que a moda pode ser uma importante aliada nessa jornada.

Na chegada, os convidados foram conduzidos direto aos bastidores: looks, modelos em preparação, maquiagem e até a gravação ao vivo do filme da campanha faziam parte da experiência. A transição para o desfile aconteceu ali mesmo, à vista de todos, revelando o dinamismo dos backstage e reforçando a atmosfera de criação em tempo real. O momento de passarela foi transmitido ao vivo no Instagram da Renner e contou com a participação de nomes influentes do universo fashion: o styling de Pedro Sales, a direção artística de Augusto Mariotti e beleza assinada por Rodrigo Costa, trilha de Max Blum e performance musical da cantora Liniker, que encerrou a apresentação.

"A Renner se fortalece cada vez mais como referência e inspiração para quem valoriza estilo e autenticidade. Por isso, unir nossa marca a nomes tão expressivos desse universo é um movimento natural. Juntos, estamos criando um grande marco que celebra a moda como uma poderosa ferramenta de autoexpressão", afirma Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

No evento, Sabrina Sato celebrou que "ser embaixadora da Renner é muito especial. Eu sempre falo que moda é uma forma de comunicação, é a maneira que a gente encontra de se expressar sem precisar falar nada. A roupa traduz o nosso momento, o nosso humor, quem a gente é. E eu gosto de marcas que entendem isso, e a Renner tem tudo a ver comigo porque celebra a liberdade de ser múltipla, de mudar, de ousar.".

Taís Araujo, embaixadora desde 2025, completou com uma reflexão potente sobre autenticidade:

"É uma alegria poder representar o que acredito porque a gente tem que lembrar isso todo dia. Ousar ser quem a gente é vale a pena. Ainda mais em um mundo que insiste que devemos nos adaptar e deixar quem realmente somos de lado."

A presença das duas traduz naturalmente o momento da marca:

"A Sabrina e a Taís têm uma conexão natural com o olhar de moda da Renner. Elas carregam ousadia, presença e uma forma única de se expressar, questões que sempre buscamos em nossas coleções e campanhas.", destacou Renata.

A noite ganhou destaque também no ambiente digital, com cobertura completa nas redes da Renner. Além dos bastidores e momentos do desfile, o set da DJ Bruna Moura, que animou o pós-evento, estará disponível na Rádio Renner, no YouTube.

A campanha Outono Inverno 2026

Após o Fashion Show, a campanha de Outono Inverno avança oficialmente para as lojas físicas e para as plataformas digitais. Nas redes sociais, a Renner convida as pessoas a assumirem o protagonismo da própria história e usarem a moda como ferramenta de expressão, com dicas de tendências e inspirações de looks para a nova temporada, tanto via conteúdo próprio quanto em colaboração com influenciadores como Anttonia, Roberttita, Maju de Araujo, Shantal, Eliezer e Mateus Verdelho.

A marca irá desdobrar o desfile do evento de lançamento em uma série de postagens especiais, trazendo bastidores, destaques das passarelas e momentos do evento. Além disso, a campanha conta com um filme para TV, gravado ao vivo no Fashion Show.

"Queremos reforçar nossa essência como uma marca de moda que celebra a autenticidade. Trouxemos o 'Ouse ser você' para o centro da nossa narrativa porque acreditamos na força de cada pessoa em mostrar quem se é com verdade e coragem. É assim que reafirmamos o papel da Renner como impulsionadora de protagonismo e identidade.", finalizou Renata.

Coleção Outono Inverno 2026

A coleção se organiza em dois temas complementares: Bold Contemporâneo e Vibe Latina, reflexos genuínos do espírito do tempo. O primeiro resgata o Power Dressing, reinterpretado sob uma ótica atual. Nele, a alfaiataria segue integrando uma rotina multifacetada. As silhuetas da década de 80 surgem como símbolo da temporada e ganham uma leitura fluida, com influência da arquitetura nas formas esculturais e no uso de tecidos que moldam o corpo sem rigidez.

"Nosso Outono Inverno parte da escuta do comportamento e das emoções. A coleção reflete a complexidade do mundo atual, com o vestir como presença e extensão da própria essência", diz a diretora de Estilo da Renner, Juliana Frasca.

Já a Vibe Latina evoca a memória afetiva, a nostalgia, o DNA brasileiro, a intensidade e a potência cultural latina que ocupa o imaginário global na música, no comportamento e na moda. O maximalismo surge como linguagem, expressão e emoção, posiciona-se como movimento contrário ao minimalismo das últimas temporadas. Babados volumosos e fluidos, drapeados que acompanham o corpo, acetinados com brilho sutil, rendas em destaque, transparências, jeans, vinil, camurça e texturas sensoriais constroem uma coleção que se vê e se sente. Silhuetas dos anos 60 e 70 são revisitadas com um olhar moderno.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

