Asia Shipping escolhe a WaveBL como sua parceira digital para conhecimentos de embarque eletrônicos

"Tornar-se digital? Isso não é apenas importante. É essencial para manter a competitividade e a eficiência no mundo acelerado de hoje. A mudança do papel para o digital, especialmente com os conhecimentos de embarque, foi nada menos que transformadora", disse Alexandre Pimenta, CEO da Asia Shipping. "Foi uma jornada de adaptação, aprendizado e adoção do novo, que simplificou significativamente nossas operações. Estamos sempre buscando as rotas mais inteligentes para nossos negócios."

A solução de eBL baseada em blockchain da WaveBL transformou o gerenciamento de documentos da Asia Shipping, garantindo a máxima segurança, eficiência e sustentabilidade. Essas soluções reduziram notavelmente os tempos de processamento, eliminaram a perda de documentos e agilizaram as transações, ao mesmo tempo em que promoveram práticas ecologicamente corretas e facilitaram a comunicação contínua com os parceiros.

"Nossa parceria com a Asia Shipping se fortaleceu com sua expansão para os conhecimentos de embarque eletrônicos, demonstrando sua confiança na WaveBL como seu parceiro". Noam Rosenfeld, CEO da WaveBL, disse: "O compromisso da Asia Shipping com os eBLs master e house significa um movimento em direção a um comércio mais inteligente, sustentável e focado no cliente. Estamos entusiasmados em apoiá-los e moldar juntos o futuro do comércio digital."

A adoção da solução de eBL da WaveBL pela Asia Shipping ressalta o poder da documentação comercial digital para atingir a meta de ser totalmente digital até 2030. Adotar as eBLs master e house é um passo significativo em direção a um comércio mais inteligente, sustentável e focado no cliente.

A Asia Shipping é uma empresa de logística global, especializada em encontrar as melhores rotas para os clientes e em transportar mercadorias entre continentes sem problemas. Comprometida com a inovação, a eficiência e a sustentabilidade, a Asia Shipping desempenha um papel fundamental na formação do futuro da logística global.

A WaveBL está na vanguarda da revolução do comércio digital. Nossa solução baseada em blockchain garante a transmissão segura, eficiente e confidencial de documentos comerciais eletrônicos. Nesta era crucial para o comércio global, nossa missão é clara: tornar os processos comerciais sem papel, mais rápidos, econômicos e ecológicos!

