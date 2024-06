Asia Shipping wählt WaveBL als digitalen Partner für elektronische Hausfrachtbriefe

„Werden Sie digital? Es ist nicht nur wichtig, sondern unerlässlich, um in der heutigen schnelllebigen Welt wettbewerbsfähig und effizient zu bleiben. Die Umstellung von Papier auf Digitaltechnik, insbesondere bei den Konnossementen, war ein echter Umbruch", sagte Alexandre Pimenta, CEO von Asia Shipping . „Es war eine Reise der Anpassung, des Lernens und der Akzeptanz des Neuen, die unsere Abläufe erheblich rationalisiert hat. Wir sind immer auf der Suche nach den intelligentesten Wegen für unser Geschäft."

Die eBL-Blockchain-basierte Lösung von WaveBL hat das Dokumentenmanagement von Asia Shipping verändert und gewährleistet höchste Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Diese Lösungen haben die Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt, den Verlust von Dokumenten verhindert und die Transaktionen beschleunigt, während sie gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken fördern und die nahtlose Kommunikation mit Partnern erleichtern.

„Unsere Partnerschaft mit Asia Shipping ist mit der Ausweitung auf elektronische Hausfrachtbriefe noch stärker geworden, was ihr Vertrauen in WaveBL als anpassungsfähigen Partner zeigt." Noam Rosenfeld, CEO von WaveBL, sagte: „Ihr Engagement für Master- und Haus-eBLs bedeutet einen Schritt in Richtung eines intelligenteren, nachhaltigeren und kundenorientierten Handels. Wir freuen uns sehr, ihnen zur Seite zu stehen und die Zukunft des digitalen Handels gemeinsam zu gestalten."

Die Einführung der eBL-Lösung von WaveBL durch Asia Shipping unterstreicht die Bedeutung digitaler Handelsdokumente für die Erreichung des Ziels, bis 2030 vollständig digital zu sein. Die Einführung von sowohl Master- und Haus-eBLs ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines intelligenteren, nachhaltigeren und kundenorientierten Handels.

Informationen zu Asia Shipping

Asia Shipping ist ein globaler Logistikexperte, der sich darauf spezialisiert hat, die besten Routen für Kunden zu finden und Waren nahtlos über Kontinente hinweg zu transportieren. Mit seinem Engagement für Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit spielt Asia Shipping eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der globalen Logistik.

Informationen zu WaveBL

WaveBL steht an der Spitze der digitalen Handelsrevolution. Unsere bewährte Blockchain-basierte Lösung gewährleistet eine sichere, effiziente und vertrauliche Übertragung elektronischer Handelsdokumente. In dieser für den globalen Handel so wichtigen Zeit ist unsere Mission klar: Wir machen Handelsabläufe papierlos, schneller, kostengünstiger und umweltfreundlicher!

