Atento comemora resultados do investimento em inovação com a conquista da ISO 56002 pelo quarto ano consecutivo

Empresa foi a primeira do setor a obter a certificação e mantém seu compromisso com a inovação, dando mais um passo rumo à liderança do BTO.

Mais de 3 mil colaboradores participaram de iniciativas de geração de ideias, promovendo a inovação e a criatividade na companhia.

SÃO PAULO, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento, uma das maiores provedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de transformação de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, tornou-se a única empresa do setor de CX no mundo a manter, pelo quarto ano consecutivo, a certificação ISO 56002, que chancela as práticas consolidadas de gestão da inovação.

O fortalecimento de um ambiente propício à criatividade, incentivando a colaboração, o pensamento crítico e a experimentação, além de desenvolver soluções inovadoras para satisfazer os clientes, foram fundamentais para a evolução da estratégia de inovação da companhia, contribuindo para a conquista da recertificação.

"A ISO 56002 valida a maturidade de nossos processos de inovação e confirma nosso compromisso com a excelência e melhoria contínua", disse Eduardo Aguirre, Chief Transformation Officer e CIO Global da Atento. "A cultura de inovação é a chave para o sucesso contínuo da Atento, culminando na busca pela liderança da BTO. Estamos orgulhosos dos avanços obtidos", acrescentou. Nos últimos anos, a Atento tem se destacado como referência em inovação, envolvendo mais de 3 mil colaboradores em mais de 50 campanhas do Atento Ideas.

Durante o mesmo período, realizou mais de 50 workshops e eventos sobre inovação e criatividade nos 17 países em que opera e desenvolveu dezenas de "MVPs" e protótipos.

"A inovação é um pilar essencial para nossa estratégia e esse compromisso é fundamental para impulsionar o crescimento do nosso negócio. Por isso, continuaremos a quebrar barreiras, transformando estrategicamente os processos para alcançar eficiência operacional, evolução contínua e inovação", conclui Aguirre.

Sobre a Atento

A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios ("CRM BTO") na América Latina e uma das principais provedoras mundiais. A Atento também é uma das principais fornecedoras de serviços de CRM de nearshoring BTO para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 17 países, empregando aproximadamente 110.000 pessoas. A Atento, que atende a mais de 400 clientes, oferece uma ampla gama de serviços de CRM BTO por meio de vários canais. Nos últimos anos, a empresa foi reconhecida por sua excelência por vários analistas globais do setor, incluindo Everest, Gartner, Frost & Sullivan e ISG. Também fomos reconhecidos como a 1ª empresa do setor em todo o mundo a conquistar a Certificação ISO 56002 de Gestão da Inovação, que mantemos por quatro anos consecutivos.Para mais informações, visitewww.atento.com

