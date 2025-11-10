Atento nomeia Alexandre Mafra como novo Chief Financial Officer

  • Com mais de 30 anos de experiência em finanças e transformações de negócios, Alexandre Mafra se incorpora à Atento para impulsionar a execução do roadmap de inovação, eficiência e crescimento sustentável

MADRI, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Companhia"), uma das principais provedoras globais de serviços de gestão da experiência do cliente e terceirização de processos de transformação de negócios (CXM/BTO), anuncia a nomeação de Alexandre Mafra como o novo Chief Financial Officer (CFO) da empresa. Alexandre se reportará diretamente a Dimitrius Oliveira, CEO da Atento, marcando um novo passo na transformação financeira e organizacional da empresa.

Com mais de 30 anos de experiência na área financeira e mais de nove anos como membro ativo de conselhos consultivos e de administração, Mafra chega à Atento com uma sólida trajetória que o posiciona como um líder chave para impulsionar a estratégia de inovação, eficiência e crescimento sustentável da empresa.

Ao longo de sua carreira, ocupou posições-chave na alta direção de empresas brasileiras como Ambev, Totvs e Patria Investiments. O executivo também atuou como CFO na ClearSale e na Focus Energia, nas quais liderou transformações financeiras e organizacionais que fortaleceram o crescimento e a eficiência de ambas as empresas. Além disso, contribuiu como membro do conselho consultivo em empresas como Blanver, 3 Corações, Pixeon, Lavoro, Brasal, entre outras.

Engenheiro Eletricista de formação, é pós-graduado em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de ter realizado programas executivos na Insead e Harvard Business School. Esta sólida formação sustenta sua abordagem estratégica e sua capacidade de liderança em ambientes altamente competitivos.

"Após consolidar uma estrutura financeira mais robusta e flexível, Alexandre Mafra será fundamental para a execução do nosso roadmap focado em inovação, eficiência e crescimento sustentável", destaca Dimitrius Oliveira, CEO da Atento. "Esta nomeação reafirma nosso compromisso de criar valor para clientes, investidores e colaboradores."

"Estou animado para me juntar à Atento neste momento de transformação", afirma Alexandre Mafra. "A empresa consolidou uma estrutura financeira robusta e flexível que mostra sua grande capacidade de adaptação às necessidades do mercado. Minha prioridade será continuar otimizando essa base para acelerar o modelo BTO - Business Transformation Outsourcing, impulsionando a inovação e demonstrando o retorno da transformação que gera para nossos clientes. Vejo uma oportunidade extraordinária de criar valor por meio da liderança financeira estratégica."

A Atento expressa seu profundo agradecimento a Álvaro Badiola por sua inestimável contribuição durante seu tempo na empresa. Sua liderança foi crucial para alcançar os principais objetivos dos últimos anos, incluindo marcos financeiros e projetos de reestruturação de dívidas. Badiola deixa um legado importante na organização.  

