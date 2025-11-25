A Atento reforça sua liderança global e estratégia com foco tecnológico nos Estados Unidos e na América Latina

MADRI, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Empresa"), uma das principais provedoras globais de serviços de gestão de experiência do cliente e terceirização de processos de transformação de negócios (CXM/BTO), anuncia hoje um acordo estratégico para a venda de sua subsidiária de serviços tradicionais da Espanha para a ABAI, uma companhia líder em soluções de gestão de clientes no mercado espanhol.

A transação, uma vez aprovada pelas autoridades competentes, permitirá que a empresa foque nos mercados dos EUA e da América Latina e em soluções tecnológicas, em que possui um sólido histórico de sucesso. Essa decisão fortalece, ainda, o compromisso da Atento com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, que transformem a forma como as companhias gerenciam a experiência do cliente com resultados mensuráveis e sustentáveis.

A Atento reforça, assim, sua posição como líder em serviços de Business Transformation Outsourcing (BTO) e redobra seu compromisso com inovação tecnológica com propósito baseada em Inteligência Artificial, automação de processos robóticos e análise preditiva, com soluções práticas e eficazes que eliminam barreiras tecnológicas e operacionais.

A Atento redirecionará seus esforços estratégicos para a América Latina e Estados Unidos, priorizando o desenvolvimento e a implementação de tecnologias avançadas para transformar e melhorar a experiência do cliente em seus mercados-chave. Como parte do acordo, a ABAI assumirá a gestão da operação espanhola, assegurando a continuidade operacional no país. Este passo estratégico abre novas oportunidades para ambas as empresas, fortalecendo suas capacidades para competir em suas respectivas áreas de interesse.

Um marco estratégico para o crescimento global

"A operação reforça nosso posicionamento para responder a demandas de um mercado dinâmico e altamente competitivo, mantendo nosso foco em aportar valor aos clientes. A transação estratégica permitirá que a Atento continue liderando a transformação digital em CX, com foco claro em soluções tecnológicas baseadas em Inteligência Artificial e analytics.", afirma Dimitrius Oliveira, CEO da Atento.

Apoiada por um ecossistema de soluções tecnológicas de ponta e sua plataforma proprietária AI Studio, a Atento segue democratizando o uso da tecnologia para otimizar a experiência do cliente e dos colaboradores em todo o mundo. Ferramentas como o Atento Conversations, com mais de 32 milhões de interações, ou o Advanced Insights, que analisou mais de 125 mil horas de processos, se destacam por gerar resultados tangíveis em eficiência e personalização. Essas inovações transformaram setores como utilities, financeiro e de pagamentos, alcançando melhorias na satisfação do cliente e na otimização operacional.

Compromisso com a transformação da CX

Essa iniciativa reforça o compromisso da Atento para impulsionar a transformação da experiência do cliente em um cenário cada vez mais orientado pela tecnologia.

Com isso, a Atento reforça seu propósito de tornar a tecnologia CX mais acessível, mais humana e mais transformadora. A empresa mantém o foco em investimentos principalmente em IA), reforçando sua estratégia como líder no mercado de BTO para oferecer o melhor portfólio de serviços para seus principais mercados: América Latina e Estados Unidos.

