Atento impulsiona recrutamento dos melhores perfis para seus clientes por meio da plataforma de IA Smart Recruiter

Ferramenta proprietária revoluciona a seleção de candidatos no setor de atendimento ao cliente ao criar interações genuínas e personalizadas, que simulam cenários reais fiéis às marcas.

O Smart Recruiter otimiza a eficiência da triagem de profissionais e melhora a qualidade das contratações, proporcionando uma melhor entrega aos clientes da Atento.

Cerca de 4 mil pessoas participaram de processos seletivos com o Smart Recruiter, o que resultou na contratação de mais de 340 pessoas para ocupar vagas em quase 10 operações.

MADRID, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Companhia"), uma das maiores provedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, está impulsionando o recrutamento com o Smart Recruiter, uma plataforma inovadora baseada em IA generativa para melhorar a eficiência na contratação de candidatos no setor de Experiência do Cliente (CX).

Desde março, o Smart Recruiter transformou o processo seletivo no setor de CX, por meio de um chatbot avançado de IA generativa. Este difere dos tradicionais pela sua capacidade de compreender, processar e gerar linguagem natural, permitindo uma conversa fluida, genuína e intuitiva. Dessa forma, os profissionais podem conversar com a ferramenta como se estivessem com um cliente real, tornando suas respostas mais espontâneas e perspicazes. Nessa interação simulada, o candidato é confrontado com um cenário muito realista, proporcionando-lhe uma visão mais concreta de sua posição futura.

Com essa ferramenta, a Atento pode identificar com mais precisão os perfis que melhor se encaixam na cultura e nas necessidades específicas de seus clientes, alcançando um alinhamento mais profundo entre os colaboradores e os objetivos da marca. Isso se traduz em aumento da produtividade, melhoria na experiência do cliente e redução na rotatividade de pessoal.

"Na Atento, estamos comprometidos com a inovação contínua em nossos processos de RH. O Smart Recruiter é um exemplo de como a IA pode transformar a maneira como avaliamos e selecionamos nossos futuros colaradores, em sintonia com as necessidades de nossos clientes", disse Thiago Zanon, Head Global de RH da Atento.

Sobre a Atento

A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios ("CRM BTO") na América Latina e uma das principais provedoras mundiais. A Atento também é uma das principais fornecedoras de serviços de CRM de nearshoring BTO para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 17 países, empregando aproximadamente 120.000 pessoas. A Atento possui mais de 400 clientes, aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM BTO por meio de múltiplos canais. Para obter mais informações, visite www.atento.com.

