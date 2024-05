Atento lança AI Studio, sua plataforma avançada de IA para elevar a experiência e a eficiência no relacionamento com o cliente

A plataforma modular e escalável se adapta às necessidades específicas de cada negócio para oferecer interações valiosas que elevam as interações da experiência do cliente.

Reúne soluções inteligentes baseadas em IA generativa para oferecer experiências personalizadas e eficientes ao cliente em um ambiente seguro.

MADRID, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1 ("Atento" ou a "Empresa"), uma das maiores fornecedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com o cliente e terceirização de processos de transformação de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, lança o Atento AI Studio, uma plataforma proprietária de Inteligência Artificial que eleva a experiência do cliente e transforma a eficiência operacional das empresas, dentro de uma estrutura ética, segura e privada.

Dentro do ecossistema de soluções e recursos de IA da empresa, o Atento AI Studio está posicionado como uma peça fundamental para melhorar o CX dos clientes. A plataforma oferece soluções modulares e escaláveis que permitem que as empresas aproveitem o poder da IA para melhorar a eficiência, aumentar a satisfação do cliente e alcançar melhores resultados de negócios.

O AI Studio conta com soluções proprietárias da Atento, baseadas nas capacidades de IA generativa para fornecer às empresas um ambiente seguro, no qual elas podem sofisticar suas interações com os clientes, conectando, processando e organizando dados. Tudo isso com a aplicação de camadas de análises em um corpus (conjunto de dados organizados para o uso de IA) da Atento, com base no seu amplo conhecimento e experiência em atendimento ao cliente.

"Estamos na vanguarda da aplicação da Inteligência Artificial para melhorar as experiências dos clientes e fornecer insights valiosos para tomar melhores decisões. Por meio dessa plataforma, estamos prontos para impulsionar e fomentar a inovação, levando a experiência do cliente para o próximo nível", afirma Dimitrius Oliveira, CEO da Atento. O executivo explica que a plataforma é baseada em 3 pilares:

• O Atento Insights transforma dados em business intelligence: analisar big data a partir de interações com clientes permite obter insights valiosos sobre as necessidades dos clientes, com base em padrões e tendências. Ao desbloquear esses Inshigts, é possível tomar decisões fundamentadas em dados e grandes volumes de experiências anteriores, permitindo a personalização do serviço, impulsionando o crescimento dos resultados de negócios.

• Atento Knowledge para entregar informações dinâmicas em tempo real: Esta solução integra informações em tempo real para que os agentes da Atento possam usar os dados mais atualizados e relevantes em suas interações, bem como oferecer aconselhamento e orientação no atendimento ao cliente. Por meio do próprio módulo da Atento, o 'Hubbie', um chatbot desenvolvido para dar suporte aos agentes, oferecendo-lhes as informações mais adequadas no momento certo.

• Atento Conversations, para elevar a interação com o cliente: Esta ferramenta permite criar conversas fluidas, naturais e personalizadas, graças a recursos de IA generativa e recursos avançados de compreensão. A solução gera respostas com base em uma extensa base de conhecimento estruturada e um guia de respostas projetado para cada cliente por meio de prompts. Isso permite que os consultores da Atento adaptem a tecnologia para seguir prompts que orientam o tom de conversa e a voz das marcas nas interações com os consumidores.

Capacitando a IA generativa para oferecer experiências excepcionais

Tudo começa com a conexão de sistemas legados e bancos de dados para processar dados de várias fontes, como chamadas de voz, interações de texto e metadados. Por meio de uma metodologia proprietária, a Atento organiza esses dados em um "Data Ocean", onde são estruturados e preparados para uso em aplicações generativas de IA.

Para garantir a consistência, confiabilidade e segurança das informações, a plataforma controla as atualizações e o gerenciamento dos dados, por meio de um Corpus, proporcionando um ambiente privado e seguro e garantindo que as interações finais sejam baseadas nas informações corretas.

Por outro lado, os especialistas em ciência de dados e linguagem da Atento projetam uma biblioteca de prompts, que são a base para gerar conversas inteligentes e coerentes. Cada prompt é cuidadosamente elaborado para se adequar ao contexto específico de cada interação, permitindo uma comunicação mais fluida, natural e personalizada. Por sua vez, a plataforma gerencia modelos existentes para melhorar seu desempenho e precisão, automatizando e padronizando processos.

O AI Studio utiliza as melhores plataformas de IA generativa, como as da OpenAI, Microsoft, AWS, Google, entre outras, em combinação com funções de machine learning em um ambiente seguro e privado. Isso garante que as informações sejam processadas e usadas de forma responsável e ética, sempre com o objetivo de melhorar a experiência do cliente e proteger sua privacidade.

Por fim, o Atento AI Studio possui uma camada de IA mais avançada, o LINEU – Learning Intelligent Node for Efficient Understanding, cuja principal função é ser o moderador do conteúdo que flui entre agentes/clientes e os módulos centrais do AI Studio. Desta forma, ele monitora e bloqueia informações fora de contexto, reduzindo assim um dos principais riscos da aplicação da IA em geral.

"Com o lançamento do Atento AI Studio, a Atento dá um importante passo em seu compromisso de liderar o Business Transformation Outsourcing (BTO), apoiando as empresas em sua transformação de negócios por meio de um conjunto de ferramentas tecnológicas com toque humano que possibilitam experiências excepcionais aos clientes", afirma Oliveira.

