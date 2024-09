Atento reafirma sua posição de liderança em gestão de CX no ranking da Frost & Sullivan 2024

A empresa se destaca nas matrizes de inovação e crescimento, oferecendo soluções de transformação CX e demonstrando suas capacidades de inovação

MADRID, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento Luxco 1, uma das maiores provedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de transformação de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, foi mais uma vez reconhecida pela Frost & Sullivan como Líder no Frost Radar™ para Gestão da Experiência do Cliente na América Latina.

FROST RADAR:™ Customer Experience Management Market in Latin America 2024

Esse reconhecimento destaca a capacidade de inovação da Atento e seu foco abrangente na transformação digital e na implementação de tecnologias avançadas, que não apenas melhoram a experiência do consumidor, mas também otimizam os custos operacionais para seus clientes contratantes, como a inteligência artificial generativa (GenAI).

FROST RADAR: ™ Mercado de Gestão da Experiência do Cliente na América Latina 2024

Com mais de 200 concorrentes na região, a Atento se posicionou como líder pelo terceiro ano consecutivo, demonstrando uma capacidade única de combinar tecnologia de ponta com uma abordagem centrada no cliente.

Impulsionando a inovação: Centro de Excelência em IA

Em 2023, a Atento lançou seu Centro de Excelência em Inteligência Artificial (AI CoE), centralizando o desenvolvimento de um portfólio de produtos GenAI. Apoiado por um Comitê Global de IA e políticas rígidas de segurança e privacidade, este centro garante a integração segura da inteligência artificial na transformação da experiência do cliente. Além disso, a Atento é a única empresa no radar da Frost que possui uma aceleradora de start-ups: a Atento Next.

Da mesma forma, com o Atento AI Studio, uma plataforma proprietária de Inteligência Artificial, a companhia eleva a experiência do cliente e transforma a eficiência operacional das empresas, dentro de uma estrutura ética, segura e privada. Dentro do ecossistema abrangente de soluções e recursos de IA da empresa, o Atento AI Studio está posicionado como uma peça fundamental para otimizar o CX do cliente.

Perspectiva Estratégica e Oportunidades de Crescimento

A Frost & Sullivan destaca que a Atento está em uma posição privilegiada e consolidou sua condição como uma consultora confiável em gestão da experiência do cliente (CXM). A sua capacidade de integrar inteligência artificial generativa (GenAI) e tecnologias adjacentes permite que as empresas implementem soluções que, além de melhorar significativamente a qualidade do serviço, otimizam custos.

"À medida que intensifica o uso do GenAI e tecnologias adjacentes, a Atento ajuda as empresas a implementar de forma segura e estratégica as ferramentas certas para reduzir custos e aumentar a qualidade do serviço, consolidando-se como um parceiro confiável para seus cotratantes no setor de gestão da experiência do cliente (CXM)." diz Sebastian Menutti, Diretor de Pesquisa da Frost Radar. "Mas os serviços CXM não são um jogo apenas de tecnologia, e a Atento encontrou a combinação certa de pessoas, processos e tecnologia."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504040/photo_Atento.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2400520/Atento_logo.jpg

FONTE Atento