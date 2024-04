Aumentar a produtividade e atrair consumidores é essencial para o sucesso dos varejistas de lojas de conveniência, conforme apresentado pela PDI Technologies na UNITI expo 2024

Líder global em tecnologia retorna como "parceiro de cooperação" para a feira europeia de varejo do setor de petróleo e de lava-jato, de 14 a 16 de maio de 2024

FRANKFURT, Alemanha, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- PDI Technologies, líder global que fornece soluções e perspectivas poderosas que servem como a espinha dorsal do ecossistema de varejo de lojas de conveniência e atacado de petróleo, anunciou seu papel como "Parceiro de Cooperação" na UNITI expo 2024. Os líderes e consultores da PDI estarão presentes no estande nº 5B21 (Hall 5) na UNITI, de 14 a 16 de maio de 2024, em Stuttgart, Alemanha.

"Patrocinar eventos como a UNITI proporciona às empresas de tecnologia, como a PDI, a oportunidade de interagir em primeira mão com diversos participantes de diferentes regiões", disse Dawn Desai, vice-presidente sênior e gerente geral de soluções internacionais da PDI Technologies. "Estamos entusiasmados por podermos nos conectar pessoalmente, apresentar nossas soluções mais recentes e, juntos, impulsionar o futuro inovador da conveniência global."

Os varejistas de lojas de conveniência que frequentam a UNITI podem se reunir com a PDI para discutir vários temas, incluindo:

Aumentar a produtividade: obtenha eficiência, otimize operações e aumente a lucratividade com a automação digital e inteligência artificial (IA) que liberam seus funcionários para proporcionar as melhores experiências aos clientes. As soluções empresariais em destaque incluem sede e back office, ponto de venda (POS), preços de cobrança de combustível e veículos elétricos (EV), logística e muito mais. Conquistando consumidores: fique atualizado sobre as preferências do consumidor e atraia compradores novos e recorrentes com plataformas que criam oportunidades de engajamento significativas e de longo prazo. As soluções apresentadas incluem fidelização, consultoria de sustentabilidade e programas prontos para uso, dados integrados e insights acionáveis e muito mais. Conectando o ecossistema: mantenha a qualidade e a privacidade dos dados, juntamente com a integridade do sistema empresarial, com tecnologia de compartilhamento de "data clean rooms", segurança cibernética, gerenciamento de rede e outras soluções.

"Tecnologias inovadoras oferecem hoje aos varejistas uma vantagem e ajudam toda a nossa indústria a evoluir e a se preparar para o futuro, tanto em escala regional como global", acrescentou David Anderson, vice-presidente de operações comerciais da PDI Technologies. "Conhecendo o alcance desta exposição para atrair tantos líderes em toda a Europa e além, estou ansioso por fazer networking e partilhar conhecimentos na minha primeira UNITI."

Anderson será um palestrante de destaque na UNITI durante a sessão "Technology Blueprint for Success: Work Smarter, Engage Faster" do Fórum Internacional. Os participantes são incentivados a visitar a PDI no estande nº 5B21 (Hall 5) durante o horário da exposição. Os participantes também podem garantir reuniões com a PDI antecipadamente por meio de um formulário de solicitação on-line.

Clientes em potencial, prospectos e outros líderes do setor em busca de eventos presenciais adicionais estão convidados a participar do PDI Connections Live, que acontecerá de 25 a 28 de agosto de 2024, em Washington, DC, EUA. Visite o site da PDI Technologies para saber mais sobre o Connections Live.

Sobre a PDI Technologies

Com 40 anos de liderança no setor, a PDI Technologies, Inc. reside na intersecção do crescimento da produtividade e das vendas, oferecendo soluções poderosas que servem como a espinha dorsal das lojas de conveniência e do ecossistema de atacado de petróleo. Ao "conectar a conveniência" em todo o mundo, capacitamos as empresas a aumentar a produtividade, tomar decisões baseadas em informações e interagir mais rapidamente com seus clientes. De operações de ERP e logística em larga escala a programas de fidelidade e segurança cibernética, estamos simplificando a cadeia de suprimentos do setor para seja o que for que está por vir. Atualmente, atendemos a mais de 200 mil locais em todo o mundo com soluções como o programa Fuel Rewards® e GasBuddy®, duas marcas populares que representam mais de 30 milhões de usuários ativos. Visite o site da PDI Technologies.

Para mais informações, entre em contato com:

Equipe de relações públicas, [email protected]

(inclui Dimitra Farou, que está presente na Alemanha e na exposição UNITI)

