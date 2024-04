L'augmentation de la productivité et l'engagement des consommateurs sont les clés du succès pour les détaillants de proximité, comme le montre PDI Technologies au salon UNITI expo 2024

Le leader mondial de la technologie revient en tant que « partenaire de coopération » pour le salon européen du pétrole et des stations de lavage, du 14 au 16 mai 2024

FRANCFORT, Allemagne, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- PDI Technologies , leader mondial fournissant des solutions et des connaissances solides qui constituent l'épine dorsale de l'écosystème du commerce de détail de proximité et du commerce de gros de produits pétroliers, a annoncé son rôle de « partenaire de coopération » à l'occasion du salon UNITI expo 2024. Les dirigeants et conseillers de PDI seront présents sur le stand #5B21 (Hall 5) au salon UNITI du 14 au 16 mai 2024 à Stuttgart, en Allemagne.

Les détaillants qui participent au salon UNITI peuvent rencontrer PDI pour discuter de plusieurs thèmes, notamment :

1.Augmentation de la productivité : optimisez votre efficacité, vos opérations et votre rentabilité grâce à l'automatisation numérique et à l'intelligence artificielle (IA) qui permettent à vos employés de se concentrer sur la satisfaction de vos clients. Les solutions d'entreprise présentées comprennent le siège et le back-office , le point de vente (POS), la tarification du carburant et de la charge des véhicules électriques (VE), la logistique, et bien plus.

2.Engagement des consommateurs : suivez les préférences des consommateurs et attirez à la fois les nouveaux clients et les clients réguliers grâce à des plateformes qui créent des opportunités d'engagement significatives et à long terme. Les solutions proposées comprennent la fidélisation , le conseil en développement durable et des programmes clés en main, des données intégrées et des informations exploitables, etc.

3.Connexion de l'écosystème : préservez la qualité et la confidentialité des données, ainsi que la santé du système commercial, grâce à une technologie de partage des données en salle blanche, à la cybersécurité, à la gestion des réseaux et à d'autres solutions.

« Les technologies innovantes donnent aujourd'hui aux détaillants une longueur d'avance et aident l'ensemble de notre secteur à évoluer et à se préparer à l'avenir, tant au niveau régional qu'à l'échelle mondiale, a ajouté David Anderson, vice-président des opérations commerciales de PDI Technologies. Connaissant la portée de ce salon qui attire tant de leaders à travers l'Europe et au-delà, je suis impatient de nouer des contacts et de partager des connaissances lors de ma première participation à UNITI. »

M. Anderson sera l'un des principaux orateurs du salon UNITI lors de la conférence du forum international intitulée « Schéma de réussite technologique : travailler plus intelligemment, s'engager plus rapidement ». Les participants sont encouragés à rencontrer PDI au stand #5B21 (Hall 5) pendant les heures d'ouverture du salon. Les participants peuvent également organiser des réunions avec PDI à l'avance grâce à un formulaire de demande en ligne .

Les clients de PDI, les prospects et les autres leaders de l'industrie qui souhaitent participer à d'autres événements en personne sont invités à assister à PDI Connections Live, qui aura lieu du 25 au 28 août 2024, à Washington, DC, aux États-Unis. Consultez le site Web de PDI Technologies pour en savoir plus sur Connections Live .

À propos de PDI Technologies

Avec 40 ans de leadership dans l'industrie, PDI Technologies, Inc. se situe à l'intersection de la productivité et de la croissance des ventes, offrant des solutions puissantes qui servent d'épine dorsale à l'écosystème de la vente au détail de produits de proximité et de la vente en gros de produits pétroliers. En « reliant l'écosystème de proximité » dans le monde entier, nous donnons aux entreprises les moyens d'accroître leur productivité, de prendre des décisions éclairées et de s'engager plus rapidement auprès de leurs clients. Des opérations logistiques et ERP à grande échelle aux programmes de fidélisation et à la cybersécurité, nous simplifions la chaîne d'approvisionnement du secteur pour l'avenir. Aujourd'hui, nous desservons plus de 200 000 emplacements dans le monde grâce à des solutions comme le programme Fuel Rewards® et GasBuddy®, deux marques populaires représentant plus de 30 millions d'utilisateurs actifs. Consultez le site Web de PDI Technologies .

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Équipe des relations publiques, [email protected]

(comprend Dimitra Farou qui est sur place en Allemagne et au salon UNITI)