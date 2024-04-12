PDI Technologies 在 UNITI expo 2024 上展示提高生產力和吸引消費者是便利零售業成功的關鍵

全球科技領先企業以「合作夥伴」的身份重返 2024 年 5 月 14 日至 16 日舉辦的歐洲零售加油站設施及洗車設備展覽會

德國法蘭克福2024年4月12日 /PRNewswire/ -- PDI Technologies 是提供強大解決方案和洞察的全球領先企業，亦是便利零售和石油批發生態系統的支柱，該公司宣佈擔任 UNITI expo 2024 的「合作夥伴」。PDI 的領導層和顧問將於 2024 年 5 月 14 日至 16 日在德國史特加舉行的 UNITI 中，於 #5B21 展位（5 號展廳）與參加者會面。

PDI Technologies 國際解決方案高級副總裁兼總經理 Dawn Desai 表示：「贊助像 UNITI 這樣的活動，可以為 PDI 等科技公司提供與來自不同地區的多元化參加者直接交流的機會。我們很高興能夠親自交流，展示我們的最新解決方案，並共同推動全球便利行業的創新未來。」

參與 UNITI 的便利零售業者可以與 PDI 會面，並討論以下幾個主題：

1. 提高生產力：通過數碼自動化和人工智能 (AI) 來提升效率、改進營運方式並提高盈利能力，讓您的員工有更多時間和心力去提供最佳的客戶體驗。特色企業解決方案包括總部和後勤辦公室、銷售點 (POS)、燃油和電動車 (EV) 加油及充電定價、物流等。

2. 吸引消費者：緊貼消費者的喜好，並透能過創造有意義的長期參與機會的平台吸引新顧客和回頭客。特色解決方案包括忠誠度、可持續發展諮詢和一站式計劃、整合數據，以及可行的洞察等。

3. 連接生態系統：藉着淨室數據共享技術、網絡安全、網絡管理等解決方案，保持數據質量和私隱，並維護業務系統的健康。

PDI Technologies 商業運營副總裁 David Anderson 表示：「現時創新技術為零售商帶來領先優勢，並幫助我們整個行業不斷發展，為區域和全球的未來發展作好準備。我知道這次博覽會吸引了眾多來自歐洲和其他地區的領導者，我期待自己在首次參加的 UNITI 上進行交流和分享知識。」

Anderson 是 UNITI 的特邀演講嘉賓，將會在「成功的技術藍圖：更高效的工作，更快速地互動」國際論壇環節中演講。歡迎參展人士在展覽會期間到訪 #5B21 展位（5 號展廳）的 PDI。參展人士亦可以透過網上申請表提前安排與 PDI 的會面。

PDI 的客戶、潛在客戶和其他行業領導者，如果希望參與其他現場活動，歡迎參加 2024 年 8 月 25 日至 28 日在美國華盛頓特區舉行的 PDI Connections Live。請到訪 PDI Technologies 網站以進一步了解 Connections Live。

關於PDI Technologies

PDI Technologies, Inc. 在過去 40 年引領業界，處於提高生產力和銷售增長的交滙點，提供強大的解決方案，擔當便利零售和石油批發生態系統的支柱。透過在全球「連接便利」，我們幫助企業提高生產力、作出明智決策，並加快與客戶的互動。從大型 ERP 和物流營運，到忠誠度計劃和網絡安全，我們正在簡化行業供應鏈，以適應未來的變化。如今，我們透過 Fuel Rewards® 計劃和 GasBuddy® 等解決方案為全球超過 200,000 個地點提供服務，這兩個廣受歡迎的品牌代表著超過 3,000 萬用戶。請到訪 PDI Technologies 網站。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

公關團隊，[email protected]

（包括駐點德國和 UNITI expo 的 Dimitra Farou）

SOURCE PDI Technologies