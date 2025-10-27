Autocuidado masculino: homens recorrem a procedimentos estéticos para realçar a beleza e cuidar da pele

Dermatologista aponta ácido hialurônico injetável e bioestimulador de colágeno como tratamentos mais buscados por público masculino

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O cenário da beleza e do autocuidado está passando por uma transformação notável, com um número crescente de homens buscando ativamente procedimentos estéticos e rotinas de skincare para melhorar a qualidade da pele e elevar a autoestima. O levantamento mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês), de 2024, mostra que os homens já representam 16% dos pacientes que realizam procedimentos não-cirúrgicos mundo todo1.

"Os homens estão mais conscientes da importância de cuidar da sua imagem e bem-estar. Eles valorizam especialmente a naturalidade e evitam excessos que comprometam sua identidade. Na prática, eles desejam realçar pontos estratégicos para trazer um rejuvenescimento discreto, mas efetivo, que mantenha suas características individuais. A busca é, principalmente, por um contorno facial e queixo bem definidos e marcados, e pela redução de linhas finas e rugas, mas de forma sutil", explica o dermatologista Rafael Azevedo (CRM-SP 181221/ RQE 62016).

De acordo com o especialista, um dos procedimentos estéticos que atende a essas demandas é o ácido hialurônico injetável. "Nos últimos anos, esse tratamento tem se consolidado como um recurso insubstituível na medicina estética, visto que existem indicações que só conseguimos tratar com ele. O segredo para um resultado mais natural reside na escolha de um produto específico para a região tratada. Enquanto os géis fluidos são ideais para áreas dinâmicas, os mais densos podem ser usados para repor volume, e os mais firmes projetam e contornam a estrutura óssea", explica.

Uma das opções para esse tratamento é Restylane®, que redefine contornos2-4 e melhora a qualidade da pele5-7, entregando naturalidadeA e personalização4,7-11B. O portfólio contempla um tipo de gel para cada região da face: para sustentação e lifting, Restylane® Lyft™12-15; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne13-15; com o objetivo de preencher linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™16; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™17,18; e para projeção e contorno do queixo19,20, Restylane® Shaype™. A linha ainda conta com os Skinboosters™, que melhoram os seis aspectos da qualidade de pele: hidratação, tom, textura, maciez, linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros7,5,21,22.

Foi essa versatilidade que fez o influenciador Miguel Silva (@mi.gguel) optar por Restylane para realçar pontos estratégicos em seu rosto. "Meu mento, ou seja, o queixo, sempre foi curtinho — então precisava melhorar tanto a proporção quanto a projeção lateral. Meu dermatologista usou 0,8 ml de Restylane® Shaype nessa região, e o resultado de projeção foi muito bom, super natural. Já com Restylane® Skinboosters, usei-o pensando em melhorar a qualidade da pele — principalmente o viço, a textura e também as cicatrizes de acne. A combinação trouxe um efeito muito satisfatório, mas sem perder a naturalidade", comenta Miguel.

Procedimentos que também regeneram a pele

Outro tratamento com alta demanda entre os homens é Sculptra®, o únicoC bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa23,24D. Além de estimular a produção de colágeno e elastina24-26, ele age aumentando a espessura dérmica27,28 e fortalecendo a matriz extracelular29 – estrutura que sustenta as células e regula suas funções.

"Os bioestimuladores de colágeno são a verdadeira inovação quando falamos de rejuvenescimento e regeneração da pele, especialmente aqueles que vão além de apenas estimular a capacidade do corpo de produzir mais colágeno. Ele ainda pode ser associado ao ácido hialurônico injetável por meio de técnicas, para potencializar os resultados, melhorando não só a flacidez facial, mas contribuindo também para o efeito lifting a longo prazo, por exemplo", explica o Dr. Rafael.

Cuidados diários com a pele

Além dos procedimentos injetáveis, a rotina diária de cuidados com a pele também tem ganhado destaque entre o público masculino. "Essa transformação reflete uma crescente busca por gerenciar o envelhecimento saudável da pele, mantendo-a protegida e hidratada. Nesse caso, costumo indicar aos meus pacientes produtos com formulações que contém tecnologias mais avançadas e específicas para regenerar a pele", comenta o médico.

Um exemplo é Alastin® , marca de skincare regenerativo recém-lançada no Brasil. Alguns produtos da linha possuem a exclusiva e patenteada Tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele.

Confira alguns produtos da linha que possuem a tecnologia:

Alastin® Restorative Skin Complex é um sérum facial que estimula a capacidade natural da pele de produzir colágeno e elastina. Ameniza as rugas e melhora a textura da pele, promovendo uma aparência mais jovemE.

Alastin® Restorative Eye Complex é um creme eficaz para o rejuvenescimento da pele ao redor dos olhos. Ele ajuda a reduzir bolsas e olheiras, com melhora percebida após 4 semanas de uso.

Alastin® Restorative Neck Complex é um creme com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo, aumentando a hidratação da pele nessas áreas em 64,74%, apenas 30 minutos após a aplicação, deixando-a mais macia, suave e revitalizada.

Vale ressaltar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

