Automation Anywhere obtém Great Place to Work Certification™ em 2024

SAN JOSÉ, Califórnia, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em automação alimentada por IA, anunciou hoje que foi reconhecida como Certified™ Great Place to Work® pelo terceiro ano consecutivo.

O prestigioso prêmio está baseado inteiramente no que os funcionários atuais dizem anonimamente sobre sua experiência de trabalho na Automation Anywhere. Este ano, 84% dos funcionários disseram que é um ótimo lugar para trabalhar, 27 pontos acima da média das empresas dos EUA .

Great Place to Work é a autoridade mundial em cultura do local de trabalho, experiência dos funcionários e comportamentos de liderança comprovados para gerar receitas líderes de mercado, retenção de funcionários e maior inovação.

"Nossa missão é promover um ambiente onde todos os funcionários tenham autonomia para inovar e contribuir no mais alto nível todos os dias, e estamos entusiasmados em receber este reconhecimento por nossa cultura de local de trabalho", disse Nancy Hauge, Diretora de Experiência de Pessoal da Automation Anywhere. "Um dos principais impulsionadores de nossa cultura de sucesso é a implementação de nossa própria tecnologia, a automação impulsionada por IA, para permitir que nosso pessoal persiga suas paixões e se concentre no trabalho mais significativo e impactante."

"A Great Place to Work Certification é uma conquista altamente cobiçada que exige dedicação consistente e intencional à experiência geral do funcionário", disse Sarah Lewis-Kulin, Vice-Presidente de Reconhecimento Global da Great Place to Work. Ela ressalta que a Certificação é o único reconhecimento oficial obtido pelo feedback em tempo real dos funcionários sobre a cultura de sua empresa. "Ao obter este reconhecimento com sucesso, fica evidente que a Automation Anywhere se destaca como uma das melhores empresas para se trabalhar, proporcionando um excelente ambiente de trabalho a seus funcionários."

Segundo a pesquisa da Great Place to Work , quem busca emprego tem 4,5 vezes mais probabilidade de encontrar um ótimo chefe em um ótimo local de trabalho certificado. Além disto, os funcionários em locais de trabalho certificados têm 93% mais probabilidade de esperar por vir a trabalhar e têm duas vezes mais probabilidade de serem pagos de modo justo, receberem uma parte justa dos lucros da empresa e terem uma oportunidade justa de promoção.

Para saber mais sobre a Automation Anywhere como um ótimo lugar para trabalhar, acesse: https://www.greatplacetowork.com/certified-company/7010141?_fsi=ona5BvqZ

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos baseada em IA que coloca a IA para funcionar em todas as organizações. A Automation Success Platform da empresa é impulsionada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a liberar ganhos de produtividade, impulsionar a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é orientada por sua visão de impulsionar o futuro do trabalho, ao liberar o potencial humano através da automação impulsionada por IA. Saiba mais em www.automationanywhere.com .

Sobre a Great Place to Work Certification™

A Great Place to Work® Certification™ é o reconhecimento mais definitivo de "empregador preferencial" que as empresas desejam alcançar. É o único reconhecimento baseado inteiramente no que os funcionários relatam sobre sua experiência no local de trabalho, especificamente a consistência com que vivenciam um local de trabalho de alta confiança. A Great Place to Work Certification é reconhecida mundialmente por funcionários e empregadores, sendo a referência mundial para identificar e reconhecer experiências excepcionais dos funcionários. Todos os anos, mais de 10.000 empresas em 60 países se inscrevem para obter a Great Place to Work Certified.

Sobre o Great Place to Work®

Como autoridade mundial em cultura no local de trabalho, o Great Place to Work® traz 30 anos de pesquisas e dados inovadores para ajudar cada lugar a se tornar um ótimo lugar para trabalhar para todos. Sua plataforma proprietária e modelo For All™ ajudam as empresas a avaliar a experiência de cada funcionário, com locais de trabalho exemplares se tornando Great Place to Work Certified™ ou recebendo reconhecimento em uma cobiçada lista de Best Workplaces™. Saiba mais em greatplacetowork.com e siga o Great Place to Work no LinkedIn , Twitter , Facebook e Instagram .

Envolva-se com a automação em qualquer lugar:

Automation Anywhere é uma marca comercial registrada / marca de serviço da Automation Anywhere, Inc. nos EUA e em outros países. Outras marcas mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4656575/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE Automation Anywhere