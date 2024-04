오토메이션 에니웨어, 2024 일하기 좋은 직장 인증(Great Place To Work Certification™) 획득

산호세, 캘리포니아, 2024년 4월 19일 /PRNewswire/ -- AI 기반 자동화 분야 리더 오토메이션 에니웨어(Automation Anywhere)는 오늘 3년 연속으로 일하기 좋은 직장 인증(Certified™ Great Place to Work®)을 받았다고 발표했다.

이 명망 있는 상은 현 직원들이 오토메이션 에니웨어에서 일하는 경험에 대해 익명으로 말하는 것에 전적으로 기반한다. 올해, 84 퍼센트의 직원들이 오토메이션 에니웨어가 평균적인 미국 회사보다 27 포인트 높은 일하기 좋은 직장이라고 말했다.

일하기 좋은 직장 인증은 시장을 앞서가는 수익, 직원 유지 및 혁신 증대를 구현하는 것으로 입증된 직장 문화, 직원 경험 및 경영진 행동에 대한 전세계적으로 권위 있는 인증이다.

오토메이션 에니웨어의 최고 피플 경험 책임자 낸시 호지(Nancy Hauge)는 "우리의 임무는 모든 직원들이 매일 최고 수준으로 혁신하고 기여하도록 지원 받는 환경을 조성하는 것이며 우리 직장 문화가 이런 인정을 받게 되어 기쁘다"면서 "우리의 성공적인 문화의 핵심 동력은 우리 사람들이 자신들의 열정을 추구하고 가장 의미 있고 영향력 있는 일에 집중할 수 있도록 우리 자신의 기술인 AI 기반 자동화를 구현하는 것"이라고 말했다.

일하기 좋은 직장 회사의 글로벌 인정 담당 부사장 사라 루이스-컬린(Sarah Lewis-Kulin)은 "일하기 좋은 직장 인증은 전체적인 직원 경험에 대한 일관되고 의도적인 헌신을 요구하며 누구나 얻고 싶어하는 성취"라고 말했다. 그녀는 본 인증이 회사 문화에 대한 직원들의 실시간 피드백에 의해 얻어지는 단 하나의 공식적인 인정이라고 강조하면서 "오토메이션 에니웨어는 성공적으로 이러한 인정을 받음으로써 직원들에게 좋은 직장 환경을 제공하면서 일하기에 가장 좋은 회사 중 하나로 우뚝 선다는 것이 분명하다"고 말했다.

일하기 좋은 직장 조사에 따르면, 구직자들은 인증받은 좋은 직장에서 좋은 상사를 만날 가능성이 4.5배 더 높다. 게다가, 인증받은 직장의 직원들은 출근을 93% 더 기대하고, 공정한 임금을 받으며, 회사 수익의 공정한 몫을 받고, 공정한 승진 기회를 가질 가능성이 2배 더 높다.

오토메이션 에니웨어

오토메이션 에니웨어는 AI를 조직 전반에서 작동시키는 기업 프로세스 자동화 솔루션 분야의 리더이다. 동사의 오토메이션 석세스 플랫폼은 특화된 AI, 생성형 AI에 의해 구동되며 보안 및 거버넌스를 우선으로 하는 방식을 통해 프로세스 검색, RPA, 엔드투엔드 프로세스 조율, 문서 처리와 분석 기능을 제공한다. 오토메이션 에니웨어는 전세계 조직들이 생산성 향상을 실현하고, 혁신을 추진하며, 고객 서비스를 개선하고, 비즈니스 성장을 가속할 수 있도록 지원한다. 동사는 AI 기반의 자동화를 통해 사람의 잠재력이 발휘되도록 함으로써 미래 업무를 촉진한다는 비전에 따라 행동하고 있다. www.automationanywhere.com에서 상세 정보를 입수하기 바란다.

일하기 좋은 직장 인증(Great Place to Work Certification™)

Great Place To Work® Certification™은 기업들이 성취하고자 하는 가장 확실한 "고용주 선택" 인정이다. 이 인정은 전적으로 직원들이 자신들의 직장 경험에 대해 보고하는 것, 구체적으로는 얼마나 일관성 있게 신뢰도 높은 직장을 경험하는지에 기초한 단 하나의 인정이다. 일하기 좋은 직장 인증은 전세계적으로 직원과 고용주 모두에게 인정받고 있으며 탁월한 직원 경험을 식별하고 인정하기 위한 전세계의 벤치마크이다. 매년 60개국의 10,000개 이상의 기업들이 일하기 좋은 직장 인증을 받기 위해 지원한다.

일하기 좋은 직장(Great Place To Work®)

직장 문화에 대해 세계적으로 그 권위를 인정받고 있는 Great Place To Work®는 30년 동안의 획기적인 연구와 데이터를 통해 모든 곳이 모두를 위한 일하기 좋은 직장이 되도록 한다. 그들의 독점 플랫폼과 포올 모델(For All™ Model)은 모범적인 직장이 인증 받은 일하기 좋은 직장(Great Place To Work Certified™)이 되거나 모두가 받기 원하는 최고의 직장(Best Workplaces™) 목록에서 인정을 받으면서 회사들이 모든 직원의 경험을 평가할 수 있도록 해준다. 상세 정보는 greatplacetowork.com 에서 입수하고 링크트인, 트위터, 페이스북과 인스타그램에서 Great Place To Work을 팔로우하기 바란다.

