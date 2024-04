Automation Anywhere 榮獲 2024 年 Great Place To Work 認證™

加州聖何塞2024年4月22日 /美通社/ -- 全球領先的人工智能驅動自動化公司 Automation Anywhere 今天宣佈,其連續第三年獲頒 Great Place To Work® 認證™。

這項享有盛譽的獎項完全基於現任員工對在 Automation Anywhere 的工作體驗提供的匿名反饋。今年,84% 的員工表示 Automation Anywhere 是一個理想的工作場所,比美國公司平均水平高出 27 個百分點。

Great Place To Work 是全球卓越的職場文化、員工體驗和領導行為權威機構,這些方面經證實能帶來市場領先的收入、留住員工和促進創新。

「我們的使命是營造一個幫助所有員工每天以最高水平進行創新和做出貢獻的環境,能獲得此項職場文化認可,我們感到非常振奮,」Automation Anywhere 首席人才體驗官 Nancy Hauge 表示,「採用自主研發的技術——人工智能驅動自動化,是我們成功文化的一個關鍵驅動因素,令我們的員工可以儘展所長,並專注於最有意義和影響力的工作。」

Great Place To Work 全球認證副總裁 Sarah Lewis-Kulin 表示:「Great Place To Work 認證是一項備受青睞的成就,需要企業持續及有意識地著力提升整體員工體驗。」她強調,該認證是唯一基於員工對公司文化提供即時反馈而獲得的官方認可:「成功取得此項殊榮,證明 Automation Anywhere 脫穎而出,為員工提供了卓越的職場環境,是最適合工作的公司之一。」

根據 Great Place To Work 研究,求職者在獲認證的傑出工作場所任職,找到一位優秀上司的機率會增加 4.5 倍。此外,獲認證工作場所有上班意願的員工比例較其他職場員工高出 93%,並且獲得公平薪酬、公平分享公司利潤和公平晉升機會更是高出一倍。

如欲進一步了解 Automation Anywhere 作為 Great Place To Work 的更多資訊,請瀏覽:https://www.greatplacetowork.com/certified-company/7010141?_fsi=ona5BvqZ

關於 Automation Anywhere

Automation Anywhere 是人工智能驅動的流程自動化領域的領導者,促進跨組織普及人工智能的運用。公司的 Automation Success Platform 由專業的人工智能和生成式人工智能支持,提供流程挖掘、RPA、端到端流程協調、文件處理和分析功能,並採用安全和治理優先的方法。Automation Anywhere 協助全球企業提高生產力、推動創新、改善客戶服務並加速業務成長。公司的願景是透過人工智能驅動的自動化流程,充分發揮人的潛能,為未來的工作助力。如欲了解更多資訊,請瀏覽 http://www.automationanywhere.com/。

關於 Great Place to Work 認證™

Great Place to Work® 認證™是許多公司追求獲得的最具代表性的「首選僱主」認可。該認證是唯一根據員工對工作體驗的報告進行認證,具體而言即是以員工在一個高度信任的工作環境中體驗的一致性作為認證的依據。Great Place to Work 認證備受全球雇主與僱員的認可,是體現和認可卓越員工體驗的全球基準。每年,超過 60 個國家/地區的 10,000 家公司申請獲得 Great Place to Work 認證。

關於 Great Place to Work®

作為全球職場文化權威機構,Great Place To Work® 提供 30 年的開創性研究和數據,協助各企業都成為所有人都喜愛的良好職場。其專有平台和 For All™ 模式能協助公司評估每位員工的體驗,表現出色的職場將獲頒 Great Place To Work 認證™或入圍備受關注的 Best Workplaces™ 榜單。更多資訊請瀏覽 greatplacetowork.com,並在 LinkedIn、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注 Great Place To Work。

Automation Anywhere 是 Automation Anywhere Inc. 在美國及其他國家和地區的註冊商標/服務商標。其他提及的商標均屬其各自所有者所有。

