AUTOMOBILI PININFARINA CRIA HIPERCARROS GÊMEOS SOB MEDIDA: REVERSARIO E ANIVERSÁRIO - UMA CELEBRAÇÃO DE EQUILÍBRIO

Cada veículo artesanal que sai do ateliê Cambiano da Automobili Pininfarina é uma expressão única da personalidade de cada cliente. Battista Reversario é um exemplo disso, demonstrando a sofisticação da personalização à disposição dos clientes.

Ao criar o Battista Reversario, o cliente, juntamente com os designers da Automobili Pininfarina, criou um veículo personalizado que nunca mais se repetirá. A coleção de veículos do cliente já inclui o quinto da série limitada de cinco modelos Battista Anniversario.

Uma das características mais marcantes do Battista Reversario é o seu esquema de cores, criado para ser o inverso do tema de design exclusivo inspirado na herança da Pininfarina que caracterizou o Anniversario. A parte inferior do corpo tem acabamento em brilho Bianco Sestriere, e a parte superior em brilho Grigio Antonelliano.

Dando continuidade ao tema do modelo anterior, as riscas são consistentes com a faixa superior, na assinatura Iconica Blu. Inscrições personalizadas, incluindo a placa de identificação exclusiva do veículo "Reversario", são exibidas tanto na frente quanto "em reflexo", nas asas laterais de carbono e na parte inferior da asa traseira ativa.

No interior, os bancos Pilota são revestidos com forro em Alcântara branco sobre branco e fundo perfurado em Iconica Blu. Embora a cabine seja principalmente preta, incluindo a placa do chassi anodizada em preto, há detalhes no retentor do porta-copos, na moldura central do forro do teto e nos cintos de segurança, todos com acabamento em Iconica Blu.

O Reversario vem completo com um exclusivo conjunto de malas de três peças, refletindo o estilo de vida do cliente encomendante. Sua pasta, bolsa de fim de semana e bolsa de terno são todas com acabamento em couro preto, enfeitadas com debrum Iconica Blu e uma colcha de Alcantara esbranquiçada, e representam a coleção definitiva de estilo de vida.

O cliente do Reversario comentou: "Anniversario e Reversario foram destinados a serem criados pela equipe Automobili Pininfarina. Eu simplesmente os desafiei a entender o que poderia ser criado se você seguisse seu coração e sua paixão. Todo o crédito vai para eles.

"Os gêmeos são uma perfeição completa e total que nunca foi alcançada pelo mundo automotivo. Eles não só têm legado e pedigree, onde carregam o nome e a marca indelével do maior designer de automóveis do mundo, como também se complementam como imagens espelhadas.

"Os gêmeos estão e sempre estarão associados ao amor aperfeiçoado. Os gêmeos nunca podem ser separados porque seu design é verdadeiramente unificado."

Dave Amantea, diretor de design da Automobili Pininfarina, acrescentou: "Reversario foi a encomenda final. Inspirando-se no Anniversario original, é um reflexo em todos os aspectos, utilizando uma combinação intemporal de cores para criar um oposto que funciona sozinho e em conjunto. Este é um veículo que é a maior expressão dos nossos 'Dream Cars'. Tornado real. filosofia, até o momento."

O Battista Anniversario foi lançado em 2020 para comemorar os 90 anos desde que Battista "Pinin" Farina criou a lendária casa de design e construção de carruagens Pininfarina. Apenas cinco foram disponibilizados.

O Battista Reversario, tal como o Anniversario, é o carro italiano homologado para estrada mais potente alguma vez fabricado, equipado com um motor de última geração. O primeiro hiper GT puramente elétrico do mundo utiliza uma bateria de íons de lítio de alta capacidade de 120 kWh contida em uma carcaça de fibra de carbono forte, mas leve.

Quatro motores elétricos independentes de alto desempenho – um em cada roda – combinam-se com Full Torque Vectoring, Controle Eletrônico de Estabilidade e um diferencial de software que permite aos motoristas personalizar a entrega de potência e as respostas de manuseio como nunca antes, enquanto sua bateria refrigerada a líquido em forma de T o pacote é montado centralmente atrás dos assentos para garantir um centro de gravidade baixo.

A tecnologia exclusiva de controle de lançamento de Battista contribui para a aceleração superior dos carros de Fórmula 1, com 0-60mph alcançado em 1,79s, 0-100km/h completado em 1,86s, 0-120mph executado em 4,49s e 0-200 km/h percorridos em apenas 4,75 segundos.

Battista combina o desempenho de um hipercarro com a autonomia de cruzeiro e a cabine luxuosa de um GT tradicional, com tração nas quatro rodas e cinco modos de condução à escolha para personalizar a dinâmica de condução: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere.

Para mais informação, acesse: automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTAS DO EDITOR

SOBRE AUTOMÓVEIS PININFARINA

A Automobili Pininfarina está sediada em Cambiano, Itália, com escritório comercial em Munique, Alemanha, e conta com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, com foco na criação de experiências para os principais formadores de opinião do mundo, todos os veículos da Automobili Pininfarina incorporam a filosofia de design PURA. Esta filosofia também irá permear todos os futuros automóveis de produção, combinando perfeitamente a inspiração clássica com a tecnologia de ponta. Com um investimento de 100% da Mahindra & Mahindra Ltd, facilitado por um contrato de licença de marca registrada com a Pininfarina S.p.A., a Automobili Pininfarina se beneficia do extenso legado de 94 anos da Pininfarina S.p.A. na produção de carros icônicos, reforçando sua posição no setor automotivo de luxo .

SOBRE AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK PARA O KIT DE IMPRENSA )

Battista é o carro mais potente já projetado e construído na Itália e oferece um nível de desempenho que hoje é inatingível em qualquer carro esportivo legalizado para uso rodoviário com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido que um carro de corrida de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cv e 2.340 Nm de torque disponíveis, o Battista combina engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos – um em cada roda – com um alcance WLTP combinado de até 476 km (US Combined EPA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais que 150 exemplares de Battista serão feitos individualmente à mão no ateliê em Cambiano, Itália.

