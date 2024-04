AUTOMOBILI PININFARINA KREIERT MASSGESCHNEIDERTE ZWILLINGS-HYPERCARS: REVERSARIO UND ANNIVERSARIO - EIN FEST DES GLEICHGEWICHTS

Jedes von Hand gefertigte Fahrzeug, das das Atelier von Automobili Pininfarina in Cambiano verlässt, ist ein einzigartiger Ausdruck der Persönlichkeit des Kunden. Battista Reversario ist ein Beispiel dafür und zeigt, wie ausgefeilt die Personalisierung für die Kunden sein kann.

Mit dem Battista Reversario hat der Kunde zusammen mit den Designern von Automobili Pininfarina ein Fahrzeug nach Maß geschaffen, das es so nie wieder geben wird. In der Fahrzeugsammlung des Kunden befindet sich bereits das fünfte Modell der auf fünf Exemplare limitierten Serie Battista Anniversario.

Eines der auffälligsten Merkmale des Battista Reversario ist seine Farbgebung, die die Umkehrung des einzigartigen, von der Tradition inspirierten Designthemas von Pininfarina darstellt, das für den Anniversario charakteristisch war. Der untere Korpus ist in Bianco Sestriere glänzend, der obere Korpus in Grigio Antonelliano glänzend ausgeführt.

In Fortführung des Themas des Vorgängermodells sind die Nadelstreifen im Einklang mit dem oberen Streifen, in dem charakteristischen Iconica-Blau. Maßgeschneiderte Schriftzüge, darunter der einzigartige Schriftzug "Reversario", sind sowohl vorne als auch "in Reflexion" auf den Carbon-Seitenflügeln und der Unterseite des aktiven Heckflügels angebracht.

Innen sind die Pilota-Sitze mit einer weiß auf weiß gehaltenen Alcantara-Steppung mit perforiertem Hintergrund in Iconica Blu ausgestattet. Während der Innenraum hauptsächlich in Schwarz gehalten ist, einschließlich der maßgeschneiderten, schwarz eloxierten Chassisplatte, gibt es überall Akzente wie die Cupholder-Halterung, die mittlere Einfassung des Dachhimmels und die Sicherheitsgurte, die alle in Iconica Blu ausgeführt sind.

Reversario wird mit einem exklusiven dreiteiligen Gepäckset ausgeliefert, das den Lebensstil des Auftraggebers widerspiegelt. Die Aktentasche, die Wochenendtasche und die Anzugtasche sind aus schwarzem Leder gefertigt, mit Iconica Blu-Bordüren und einer cremefarbenen Alcantara-Steppung versehen und stellen die ultimative Lifestyle-Kollektion dar.

Der Kunde des Reversario kommentierte: "Anniversario und Reversario waren dazu bestimmt, vom Team von Automobili Pininfarina geschaffen zu werden. Ich habe sie einfach herausgefordert zu verstehen, was man schaffen kann, wenn man seinem Herzen und seiner Leidenschaft folgt. Alle Anerkennung geht an sie.

"Die Zwillinge sind eine vollkommene und totale Perfektion, die in der Automobilwelt noch nie erreicht wurde. Sie tragen nicht nur den Namen und die unauslöschliche Handschrift des größten Autokonstrukteurs der Welt, sondern sie ergänzen sich auch spiegelbildlich.

"Die Zwillinge sind und werden für immer mit der vollendeten Liebe verbunden sein. Die Zwillinge sind unzertrennlich, denn sie sind wirklich einheitlich gestaltet".

Dave Amantea, Chief Design Officer bei Automobili Pininfarina, fügt hinzu: "Der Reversario war der ultimative Auftrag. Inspiriert von der ursprünglichen Anniversario, ist sie in jeder Hinsicht ein Spiegelbild, das mit einer zeitlosen Farbkombination einen Gegensatz schafft, der sowohl allein als auch zusammen funktioniert. Dieses Fahrzeug ist der beste Ausdruck unserer "Dream Cars". Made Real'-Philosophie, bis heute".

Battista Anniversario wurde 2020 auf den Markt gebracht, um den 90. Jahrestag der Gründung des legendären Karosserie- und Designunternehmens Pininfarina durch Battista "Pinin" Farina zu feiern. Nur fünf wurden jemals zur Verfügung gestellt.

Der Battista Reversario ist wie der Anniversario das leistungsstärkste italienische Auto mit Straßenzulassung, das je gebaut wurde, und verfügt über einen hochmodernen Antriebsstrang. Der weltweit erste rein elektrische Hyper-GT verfügt über eine leistungsstarke 120-kWh-Lithium-Ionen-Batterie, die in einem stabilen, aber leichten Kohlefasergehäuse untergebracht ist.

Vier unabhängige Hochleistungs-Elektromotoren - einer für jedes Rad - in Kombination mit Full Torque Vectoring, elektronischer Stabilitätskontrolle und einem Software-Differenzial ermöglichen es dem Fahrer, die Leistungsentfaltung und das Fahrverhalten wie nie zuvor zu beeinflussen. Das T-förmige, flüssigkeitsgekühlte Batteriepaket ist zentral hinter den Sitzen angebracht, um einen niedrigen Schwerpunkt zu gewährleisten.

Die einzigartige Launch-Control-Technologie von Battista trägt zu einer Beschleunigung bei, die der eines Formel-1-Autos in nichts nachsteht: 0-60 mph in 1,79 Sekunden, 0-100 km/h in 1,86 Sekunden, 0-120 mph in 4,49 Sekunden und 0-200 km/h in nur 4,75 Sekunden.

Der Battista kombiniert die Leistung eines Hypercars mit der Reichweite und der luxuriösen Kabine eines traditionellen GTs, mit Allradantrieb und einer Auswahl von fünf Fahrmodi zur Anpassung der Fahrdynamik: Calma, Pura, Energica, Furiosa und Carattere.

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München, Deutschland, und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Geschmacksträger liegt. Diese Philosophie wird auch alle zukünftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen. Mit einer 100-prozentigen Investition von Mahindra & Mahindra Ltd., die durch eine Markenlizenzvereinbarung mit Pininfarina S.p.A. ermöglicht wird, profitiert Automobili Pininfarina von der 94-jährigen Erfahrung von Pininfarina S.p.A. in der Herstellung von Automobilikonen und stärkt seine Position im Luxusautomobilsektor.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Der Battista ist schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen beim Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden. Mit einer Leistung von 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.340 Nm vereint der Battista extreme Technik und Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren - einen an jedem Rad - mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (U.S. EPA kombiniert): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden im Atelier in Cambiano, Italien, in Handarbeit hergestellt.

