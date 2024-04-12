AUTOMOBILI PININFARINA 製造定制的雙款超級跑車：REVERSARIO 和 ANNIVERSARIO ----值得慶賀的平衡感

在製造 Battista Reversario 時，客戶與 Automobili Pininfarina 的設計師一起決定創造一款無法復刻的定制車輛。 在 Battista Anniversario 五款限量發行的車輛中，這是客戶珍藏的第五款車輛。

Battista Reversario 最引人注目的特點之一是它的配色方案，顛覆了 Pininfarina 傳統的、Anniversario 專屬的設計主題。車身下部為 Bianco Sestriere 光澤飾面，而車身上部為 Grigio Antonelliano 光澤飾面。

在延續之前車型主題的基礎上，細條紋有著標誌性的 Iconica Blu，且與車身上部的條紋一致。包括車輛獨特「Reversario」銘牌在內的定制銘文展示於車頭，而「in reflection」銘文展示於碳制側翼和活動後翼的背面。

車內的 Pilota 座椅上縫製了白織提花織物 Alcantara 絎縫，穿插著 Iconica Blu 底紋。車廂主色為黑色，諸如受過陽極化處理的定制底盤板為黑色，所有重點部位均由絕緣螺絲護圈固定，而頂篷內褹中心邊框及安全帶都是 Iconica Blu 飾面。

Reversario 配置了一套獨有的三件套行李架，此處能反映定制客戶的生活方式。 公事包、週末行李和西裝包均由黑色皮革製成，並邊緣鑲有 Iconica Blu 和灰白色 Alcantara 絎縫，這些細節均是終極生活方式的體現。

Reversario 的客戶評論道： 「Anniversario 和 Reversario 注定會由 Automobili Pininfarina 團隊製造。若您能追隨自己的內心和熱情，那麼您就能知道要製造一輛怎樣的車輛，我只是簡單的讓他們明白這一點。所有的功勞都歸於他們。

此雙款車十分完美，是汽車製造世界從未達到過的高度。不僅有著傳統經典款的優點，諸如貼上了世界上最偉大的汽車設計師的名字和不可磨滅的標誌，互為補充,如鏡中倒影。

此雙款車無論現在還是將來都是與完美的愛關聯在一起的。此雙款車在設計上做到了真正的統一，其將永遠不分彼此。」

Automobili Pininfarina 的首席設計師 Dave Amantea 補充道：「Reversario 是最終定制成型的車輛。靈感來源於原版的 Anniversario，在每個方面均有體現，利用永恆的顏色組合，創造一款既能單獨運行，又能共同運行的相似车辆。 這是迄今為止最能體現「夢想成真汽車」經營之道的車輛。」

2020 年推出 Battista Anniversario，以慶祝 Battista「Pinin」Farina 創建傳奇的 Pininfarina 車身製造商和設計公司 90 週年。過去只發行過五款車。

Battista Reversario，諸如 Anniversario，由最先進的動力系統驅動，是有史以來在道路上合法行使的、最強大的意大利汽車。這是全球首款純電極級 GT，採用高容量的 120 kWh 鋰離子電池，電池裝在堅固但輕便的碳纖維外殼。

四個獨立的高性能電動摩打（每個摩打推動一個車輪），結合全扭矩矢量控制、電子穩定控制和軟件差速器，讓駕駛者可以前所未有的方式度身訂造動力輸出和操控響應，而其 T 形液冷電池套件則安裝在座椅後方的中間位置，以確保低重心。

Battista 獨特的啟動控制技術有助於一級方程式賽車的加速，1.79 秒內能從 0 mph 加速到 60mph、1.86 秒內能從 0 km/h 加速到 100km/h、4.49 秒內能從 0 mph 加速到 120mph，而僅用 4.75 秒能從 0 km/h 加速到 200 km/h。

Battista 既有著超級跑車的性能，又配置了傳統 GT 的續航里程和豪華駕駛室，此外，其採用全輪驅動，有五種駕駛模式可選，能動態調整駕駛情況：Calma、Pura、Energica、Furiosa 和 Carattere。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： automobili-pininfarina.com/media-hub

編輯注釋

AUTOMOBILI PININFARINA 簡介

Automobili Pininfarina 將營運總部設在意大利坎比亞諾，並在德國慕尼黑設有商業辦事處，此外，其汽車高管團隊擁有豐富的工作經驗，均曾在豪華且高檔汽車品牌公司工作過。 Automobili Pininfarina 的所有車輛均在意大利由手工設計、製造和生產，凝聚了世界上最有品味的製造商的設計經驗，呈現了 PURA 的設計理念。這種理念也將滲透到未來製造的所有汽車中，無縫地將靈感融入尖端技術中。Automobili Pininfarina 由 Mahindra & Mahindra Ltd 全資投資創建，且與 Pininfarina S.p.A. 簽署了一份商標許可協議，籍由此，Automobili Pininfarina 在製造標誌性汽車方面繼承了 Pininfarina S.p.A. 於 94 年來積累的多項傳統優點，而鞏固了其在豪華汽車領域的地位。

關於 AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA（連結至新聞資料包）

Battista 是史上最強的意大利設計及製造的汽車，現今任何可合法在路上行駛的內燃機技術跑車都無法達到它所提供的性能水平。其 0 至 100 km/h 加速時間少於兩秒，比現今的一級方程式賽車還要快，加上 1,900 hp 和 2,340 Nm 的扭矩，Battista 將極限工程和技術融入零排放套件中。Battista 的 120 kWh 電池為四台電動摩打（每個車輪各一台）提供動力，單次充電的 WLTP 綜合行駛里程可達 476 公里（美國 EPA 綜合里程： 300 英里）。位於意大利坎比亞諾的工作室將單獨手工打造數量不超過 150 輛的 Battista 樣車。

SOURCE Automobili Pininfarina