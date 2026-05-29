Avalara nomeia Hugo Sarrazin CEO

A transição planejada de liderança posiciona a Avalara para acelerar e dimensionar sua inovação assistida por IA

DURHAM, Carolina do Norte, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Avalara, Inc., líder em IA agêntica em tributação global e conformidade, anunciou que Hugo Sarrazin foi nomeado diretor executivo. Scott McFarlane, cofundador e CEO original da Avalara, se tornará um consultor para garantir o sucesso contínuo da Avalara, a partir de hoje.

Sarrazin liderará as operações e estratégias globais da Avalara, focadas em expandir os negócios, fortalecer a execução e promover a inovação para clientes e parceiros em todo o mundo. Essa transição preserva a continuidade, enquanto aprimora o foco da Avalara na execução e inovação em sua próxima fase de crescimento. Sarrazin também integrará o Conselho de Administração da Avalara.

"Estou entusiasmado por fazer parte da empresa líder em impostos e conformidade que aproveita dados exclusivos e profundo conhecimento na área para oferecer soluções inteligentes e dinâmicas a clientes em todo o mundo", afirmou Sarrazin. "A Avalara está ajudando a definir como agentes de IA podem automatizar e simplificar a conformidade em escala global e já possui uma plataforma líder e presença no mercado com IA que poucas empresas conseguem replicar. A oportunidade agora é acelerar ainda mais a inovação, transformando essa vantagem em resultados mais perfeitos para clientes e parceiros em todo o mundo."

Sarrazin tem mais de 30 anos de experiência na construção e expansão de negócios globais de software e tecnologia, com um forte histórico de execução, inovação e foco no cliente. Mais recentemente, ele atuou como presidente e diretor executivo da Udemy, onde impulsionou o crescimento da empresa por meio de estratégias de crescimento orientadas ao produto e aquisições, promoveu inovações baseadas em inteligência artificial e liderou a empresa durante sua venda para a Coursera.

Antes da Udemy, Sarrazin foi presidente e diretor de produtos e tecnologia da UKG, onde liderou iniciativas de transformação em nuvem, expandiu soluções baseadas em IA e conduziu aquisições estratégicas. Ele passou 26 anos na McKinsey & Company, assessorando organizações globais em transformação digital e fusões e aquisições, e cofundou a McKinsey Digital Labs.

McFarlane cofundou a Avalara em 2004 e lidera a empresa por mais de duas décadas, fazendo-a crescer de uma startup na Ilha Bainbridge, Washington, para líder global em tributação e conformidade, apoiando mais de 1 milhão de empresas em todo o mundo. Sob sua liderança, a Avalara foi pioneira em conformidade baseada em nuvem, concluiu sua oferta pública inicial de 2018 e se transformou em uma plataforma global com mais de US$ 1,3 bilhão em receita anual, um ecossistema de mais de 1.400 integrações e parcerias profundas entre ERP, comércio eletrônico e sistemas financeiros, ajudando a orientar a evolução da Avalara para uma plataforma AI-first para tributação e conformidade.

"A Avalara está mais forte hoje do que em qualquer outro momento da nossa história", afirmou McFarlane. "Construímos um líder de categoria com escala real e uma plataforma que está se tornando mais crítica à medida que tributação e conformidade se tornam mais complexos. O próximo capítulo é sobre se mover mais rápido e entregar mais para nossos clientes e parceiros. Hugo traz a liderança operacional e tecnológica necessária para acelerar o que está por vir."

Avançando a IA em Tributação e Conformidade

Avalara continua liderando a evolução da tributação e da conformidade por meio da inovação assistida por IA. Com base em mais de duas décadas de investimento em conteúdo fiscal, cobertura regulatória e integrações, a plataforma da Avalara processa dezenas de bilhões de transações anualmente, ajudando as empresas a operar com maior precisão e eficiência em um ambiente global cada vez mais complexo. Por meio de inovações como Agentic Tax and Compliance™ e a estrutura Avalara LLM para aplicativos agênticos, a Avalara está incorporando a IA diretamente ao ciclo de vida da conformidade — automatizando processos e possibilitando resultados mais consistentes e em tempo real para os clientes.

Sobre a Avalara

Avalara é a plataforma de IA agêntica para tributação global e conformidade. Por mais de duas décadas, a Avalara construiu uma das bibliotecas mais expansivas de conteúdo e integrações fiscais do setor, processando mais de 54 bilhões de transações anualmente e apoiando milhões de empresas em todo o mundo. Os agentes de IA criados especificamente para a empresa automatizam a conformidade de ponta a ponta com maior precisão, desde cálculos de impostos e registros de devolução até gerenciamento de certificados de isenção e muito mais. Para mais informações, acesse Avalara.com.

FONTE Avalara, Inc.