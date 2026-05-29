Avalara nomme Hugo Sarrazin directeur général

Le changement de direction planifiée permet à Avalara d'accélérer et d'étendre son innovation basée sur l'IA.

DURHAM, N.C., 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., leader de l'IA agentique en matière de fiscalité et de conformité au niveau mondial, a annoncé la nomination de Hugo Sarrazin au poste de Directeur général. À compter de ce jour, Scott McFarlane, cofondateur et premier PDG d'Avalara, deviendra conseiller pour assurer le succès continu d'Avalara.

M. Sarrazin dirigera les opérations et la stratégie mondiales d'Avalara, en axant son action sur l'expansion de l'entreprise, le renforcement de l'exécution et la promotion de l'innovation pour les clients et les partenaires dans le monde entier. Cette transition assure la continuité tout en permettant à Avalara de se concentrer sur l'exécution et l'innovation lors de sa prochaine phase de croissance. M. Sarrazin rejoindra également le Conseil d'administration d'Avalara.

« Je suis ravi de rejoindre le leader de la fiscalité et de la conformité qui s'appuie sur des données exclusives et une expertise approfondie pour proposer des solutions intelligentes et dynamiques à ses clients dans le monde entier », a déclaré Sarrazin. « Avalara contribue à définir la manière dont les agents d'IA peuvent automatiser et simplifier la conformité à l'échelle mondiale, et dispose déjà d'une plateforme de premier plan alimentée par l'IA et d'une présence sur le marché que bon nombre d'entreprises lui envient. Il s'agit maintenant d'accélérer encore l'innovation et de transformer cet atout en résultats plus transparents pour les clients et les partenaires du monde entier. »

M. Sarrazin a plus de 30 ans d'expérience dans la création et le développement d'entreprises internationales de logiciels et de technologies, avec une solide expérience en matière d'exécution, d'innovation et d'approche client. Il a récemment occupé le poste de PDG d'Udemy, ayant développé l'entreprise grâce à une croissance inorganique et axée sur les produits, fait progresser l'innovation fondée sur l'IA et mené l'entreprise jusqu'à sa vente à Coursera.

Avant de rejoindre Udemy, M. Sarrazin était Président et Directeur produits et technologie chez UKG, où il a mené des initiatives de transformation du cloud, développé des solutions basées sur l'IA et procédé à des acquisitions stratégiques. Il a passé 26 ans chez McKinsey & Company, où il a conseillé des organisations mondiales sur la transformation numérique et les fusions-acquisitions, et a cofondé McKinsey Digital Labs.

M. McFarlane a cofondé Avalara en 2004 et a dirigé l'entreprise pendant plus de vingt ans, faisant de cette start-up de Bainbridge Island (Washington) un leader mondial en matière de fiscalité et de conformité, accompagnant plus d'un million d'entreprises dans le monde entier. Sous sa direction, Avalara a été à l'avant-garde de la conformité basée sur le cloud, a réalisé son introduction en bourse en 2018 et est devenue une plateforme mondiale avec plus de 1,3 milliard de dollars de revenus annuels, un écosystème de plus de 1 400 intégrations et des partenariats étroits à travers les systèmes ERP, de commerce électronique et financiers, tout en aidant Avalara à évoluer vers une plateforme axée sur l'IA pour la fiscalité et la conformité.

« Avalara est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire », a déclaré McFarlane. « Nous sommes désormais leader dans notre catégorie, avec une véritable envergure et une plateforme qui devient de plus en plus indispensable à mesure que la fiscalité et la conformité deviennent plus complexes. La prochaine étape consistera à aller plus vite et à proposer davantage à nos clients et à nos partenaires. Hugo apporte le leadership opérationnel et technologique nécessaire pour penser à la suite des événements. »

Faire progresser l'IA dans le domaine de la fiscalité et de la conformité

Avalara continue de montrer la voie en matière de fiscalité et de conformité grâce à une innovation basée sur l'IA. Fort de plus de deux décennies d'investissement en contenu fiscal, couverture réglementaire et intégrations, la plateforme d'Avalara traite des dizaines de milliards de transactions chaque année, aidant les entreprises à opérer avec plus de précision et d'efficacité dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Grâce à des innovations telles que Agentic Tax and Compliance™ et le cadre Avalara LLM pour les applications agentiques, Avalara intègre l'IA directement dans le cycle de vie de la conformité, en automatisant les processus et permettant d'obtenir des résultats plus cohérents et en temps réel pour les clients.

À propos d'Avalara

Avalara est la plateforme d'IA agentique pour la fiscalité et la conformité au niveau mondial. Depuis plus de vingt ans, Avalara a construit l'une des plus vastes bibliothèques de contenu fiscal et d'intégrations du secteur, traitant plus de 54 milliards de transactions par an et soutenant des millions d'entreprises dans le monde entier. Les agents d'IA conçus spécialement par l'entreprise automatisent la conformité de bout en bout avec une plus grande précision, des calculs fiscaux et déclarations fiscales à la gestion des certificats d'exonération, et bien plus encore. Pour plus d'informations, visitez le site Avalara.com.