Avathon lança Autonomy para operações aeroespaciais

Autonomy passou do cockpit para o chão de fábrica, ao hangar e à cadeia de suprimentos — transformando as operações aeroespaciais

PLEASANTON, Califórnia, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Avathon anunciou hoje o lançamento da Autonomy para operações aeroespaciais, uma plataforma unificada de IA e conhecimento que conecta dados de fabricação, cadeia de suprimentos e manutenção para possibilitar a tomada de decisões coordenadas em todo o ciclo de vida aeroespacial.

Ao integrar insights sobre qualidade de produção, lista de materiais (BOM), aquisição de fornecedores, disponibilidade de peças e capacidade da força de trabalho, a plataforma permite que as organizações sincronizem decisões de fabricação e logística com as operações de manutenção e reparo em serviço — reduzindo os eventos de aeronaves em solo (AOG), melhorando o rendimento e a qualidade e fortalecendo a prontidão da frota.

O setor aeroespacial enfrenta pressões operacionais crescentes. As companhias aéreas e os operadores precisam manter frotas envelhecidas enquanto executam reparos complexos em suas redes; os OEMs devem ampliar a produção atendendo a padrões de qualidade rigorosos; e as cadeias de suprimentos enfrentam desafios com a redução de fontes de fabricação e escassez de materiais (DMSMS), longos prazos de entrega e restrições de fornecimento causadas por fatores geopolíticos ou comerciais.

Ao mesmo tempo, a escassez de técnicos e as aposentadorias criam lacunas críticas entre as equipes de manutenção, ameaçando a conformidade do cronograma e a disponibilidade de ativos.

Essas pressões são amplificadas pela incompatibilidade entre os ciclos de vida das aeronaves e os ciclos de vida dos componentes, exigindo reprojeto contínuo de peças sobressalentes, posicionamento estratégico e orquestração da cadeia de suprimentos. Com mais de 700.000 novos técnicos de manutenção previstos globalmente até 2043 — e uma escassez de 50.000 apenas nos EUA em dois anos — somada à rotatividade de componentes a cada 5 a 10 anos, as organizações aeroespaciais precisam adotar operações inteligentes e autônomas para manter a eficiência da produção, a prontidão das frotas e a confiabilidade da rede.

A plataforma Autonomy da Avathon já está implantada em várias das principais organizações aeroespaciais do mundo. Essas colaborações garantem que as soluções da Avathon abordem as realidades operacionais de OEMs, MROs e operadores de transporte aéreo.

"O setor aeroespacial está equilibrando a demanda extraordinária com restrições extraordinárias", disse Beckett Jackson, membro do conselho da Avathon e sócio da AE Industrial Partners. "Como investidores, vemos a oportunidade de a IA mudar fundamentalmente a forma como esse setor gerencia a complexidade. A abordagem da Avathon se destaca porque não se limita a fornecer insights ou automação restrita — ela realiza análises entre manufatura, manutenção e redes de suprimentos, promovendo ganhos de eficiência e resiliência ao longo do tempo."

A plataforma Autonomy da Avathon converte dados dispersos nas operações de fabricação, fornecimento e serviço em conhecimento sobre o qual os agentes autônomos atuam em tempo real.

"O Autonomy representa o próximo passo para as operações aeroespaciais", disse Bernie Dunn, consultor da Avathon e ex-presidente da Boeing no Oriente Médio, Turquia e África. "Tendo trabalhado com OEMs e companhias aéreas em várias regiões, vi em primeira mão como a complexidade operacional e as restrições de fornecimento repercutem pelo mundo. O setor não precisa apenas de dados melhores — precisa de sistemas que possam agir sobre eles em tempo real. A plataforma da Avathon incorpora a tomada de decisão onde ela mais importa — manutenção, qualidade e suprimentos — promovendo eficiência e resiliência em todas as operações, em qualquer lugar do mundo."

Desenvolvida por um gráfico de conhecimento computacional (CKG), a plataforma Autonomy da Avathon conecta dados operacionais entre ativos, pessoas e processos. O sistema aprende continuamente com novos dados, permitindo que agentes de IA realizem análises ao longo de todo o ciclo de vida — da construção à manutenção e à sustentação — mantendo-se transparente e totalmente auditável.

"O setor aeroespacial é um dos ambientes operacionais mais complexos do planeta", disse Pervinder Johar, CEO da Avathon. "Nossa missão é trazer autonomia para as operações que não podem falhar — seja um chão de fábrica ou uma frota em serviço. Ao unir dados de fabricação, manutenção e fornecimento, estamos ajudando o setor a alcançar um desempenho mais seguro, rápido e eficiente em escala."

O Autonomy para operações aeroespaciais já está disponível para OEMs, MROs e operadores comerciais. Acesse www.avathon.com para obter mais informações.

Sobre a Avathon:

A Avathon oferece autonomia industrial com IA e gráficos de conhecimento, permitindo que as organizações conectem dados, decisões e execução em todas as operações. Sua plataforma Autonomy traz inteligência e execução de decisões para os setores mais críticos do mundo, capacitando operações mais seguras, resilientes e eficientes.

