Avathon lança Autonomy para operações aeroespaciais

Notícias fornecidas por

Avathon

17 out, 2025, 15:14 GMT

Autonomy passou do cockpit para o chão de fábrica, ao hangar e à cadeia de suprimentos — transformando as operações aeroespaciais

PLEASANTON, Califórnia, 17 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Avathon anunciou hoje o lançamento da Autonomy para operações aeroespaciais, uma plataforma unificada de IA e conhecimento que conecta dados de fabricação, cadeia de suprimentos e manutenção para possibilitar a tomada de decisões coordenadas em todo o ciclo de vida aeroespacial.

Continue Reading
Avathon is the leader in Industrial AI.
Avathon is the leader in Industrial AI.

Ao integrar insights sobre qualidade de produção, lista de materiais (BOM), aquisição de fornecedores, disponibilidade de peças e capacidade da força de trabalho, a plataforma permite que as organizações sincronizem decisões de fabricação e logística com as operações de manutenção e reparo em serviço — reduzindo os eventos de aeronaves em solo (AOG), melhorando o rendimento e a qualidade e fortalecendo a prontidão da frota.

O setor aeroespacial enfrenta pressões operacionais crescentes. As companhias aéreas e os operadores precisam manter frotas envelhecidas enquanto executam reparos complexos em suas redes; os OEMs devem ampliar a produção atendendo a padrões de qualidade rigorosos; e as cadeias de suprimentos enfrentam desafios com a redução de fontes de fabricação e escassez de materiais (DMSMS), longos prazos de entrega e restrições de fornecimento causadas por fatores geopolíticos ou comerciais.

Ao mesmo tempo, a escassez de técnicos e as aposentadorias criam lacunas críticas entre as equipes de manutenção, ameaçando a conformidade do cronograma e a disponibilidade de ativos.

Essas pressões são amplificadas pela incompatibilidade entre os ciclos de vida das aeronaves e os ciclos de vida dos componentes, exigindo reprojeto contínuo de peças sobressalentes, posicionamento estratégico e orquestração da cadeia de suprimentos. Com mais de 700.000 novos técnicos de manutenção previstos globalmente até 2043 — e uma escassez de 50.000 apenas nos EUA em dois anos — somada à rotatividade de componentes a cada 5 a 10 anos, as organizações aeroespaciais precisam adotar operações inteligentes e autônomas para manter a eficiência da produção, a prontidão das frotas e a confiabilidade da rede.

A plataforma Autonomy da Avathon já está implantada em várias das principais organizações aeroespaciais do mundo. Essas colaborações garantem que as soluções da Avathon abordem as realidades operacionais de OEMs, MROs e operadores de transporte aéreo.

"O setor aeroespacial está equilibrando a demanda extraordinária com restrições extraordinárias", disse Beckett Jackson, membro do conselho da Avathon e sócio da AE Industrial Partners. "Como investidores, vemos a oportunidade de a IA mudar fundamentalmente a forma como esse setor gerencia a complexidade. A abordagem da Avathon se destaca porque não se limita a fornecer insights ou automação restrita — ela realiza análises entre manufatura, manutenção e redes de suprimentos, promovendo ganhos de eficiência e resiliência ao longo do tempo."

A plataforma Autonomy da Avathon converte dados dispersos nas operações de fabricação, fornecimento e serviço em conhecimento sobre o qual os agentes autônomos atuam em tempo real.

"O Autonomy representa o próximo passo para as operações aeroespaciais", disse Bernie Dunn, consultor da Avathon e ex-presidente da Boeing no Oriente Médio, Turquia e África. "Tendo trabalhado com OEMs e companhias aéreas em várias regiões, vi em primeira mão como a complexidade operacional e as restrições de fornecimento repercutem pelo mundo. O setor não precisa apenas de dados melhores — precisa de sistemas que possam agir sobre eles em tempo real. A plataforma da Avathon incorpora a tomada de decisão onde ela mais importa — manutenção, qualidade e suprimentos — promovendo eficiência e resiliência em todas as operações, em qualquer lugar do mundo."

Desenvolvida por um gráfico de conhecimento computacional (CKG), a plataforma Autonomy da Avathon conecta dados operacionais entre ativos, pessoas e processos. O sistema aprende continuamente com novos dados, permitindo que agentes de IA realizem análises ao longo de todo o ciclo de vida — da construção à manutenção e à sustentação — mantendo-se transparente e totalmente auditável.

"O setor aeroespacial é um dos ambientes operacionais mais complexos do planeta", disse Pervinder Johar, CEO da Avathon. "Nossa missão é trazer autonomia para as operações que não podem falhar — seja um chão de fábrica ou uma frota em serviço. Ao unir dados de fabricação, manutenção e fornecimento, estamos ajudando o setor a alcançar um desempenho mais seguro, rápido e eficiente em escala."

O Autonomy para operações aeroespaciais já está disponível para OEMs, MROs e operadores comerciais. Acesse www.avathon.com para obter mais informações.

Sobre a Avathon:

A Avathon oferece autonomia industrial com IA e gráficos de conhecimento, permitindo que as organizações conectem dados, decisões e execução em todas as operações. Sua plataforma Autonomy traz inteligência e execução de decisões para os setores mais críticos do mundo, capacitando operações mais seguras, resilientes e eficientes.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2578141/Avathontype_FC.jpg

FONTE Avathon