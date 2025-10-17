Avathon 推出航空營運自主

自主已超越駕駛艙，並延伸至廠房、機庫和供應鏈——改變航空業運營

加州普萊森頓 2025年10月17日 /美通社/ -- Avathon 今天宣佈推出統一人工智能與知識平台「航空營運自主」，連結製造、供應鏈和保養數據，從而於整個航空生命週期，推動協調決定。

該平台透過整合來自生產質素、物料清單 (BOM)、供應商採購、零件可用性和勞動能力的見解，而協助組織將製造和物流決定與現役保養和維修作業同步——減少飛機停航待修 (AOG) 事件、提高吞吐量和質素，並加強機隊準備。

Avathon 是工業人工智能領導者。

航空業面對營運壓力，與日俱增。航空公司與營運商必須執行複雜網絡維修，同時保養老化機隊。代工生產商 (OEM) 必符合嚴格質素標準，同時擴大生產規模。然而，供應鏈因為製造來源減少和材料短缺 (DMSMS)、交貨時間長，以及地緣政治或貿易驅動採購限制，而變得緊張。

同時，保養團隊因為技術人員短缺和退休，而造成嚴重缺口。這威脅進度符合規定要求，以及資產可用性。

這些壓力因為飛機生命週期與零件生命週期錯配，而日益加劇。因此，有需要不斷重新設計備用零件、進行策略性定位和協調供應鏈。預計 2043 年，全球將需要超過 700,000 名新保養技術員，而美國僅短於兩年內，便欠缺 50,000 名保養技術員。同時，每 5 至 10 年便更新零件一次。因此，航空組織必須採用智能兼自主運營，從而保持生產效率、機隊準備與網絡可靠。

全球多間領先航空組織內，已部署 Avathon 的自主平台。這些合作確保 Avathon 的解決方案處理 OEM、MRO 和航空運輸業者的營運現實。

Avathon 董事局成員兼 AE Industrial Partners 合夥人 Beckett Jackson 表示：「航空業正在平衡特殊需求和特殊限制。我們作為投資者，看到人工智能如何從根本上改變該航空業管理複雜的機會。因為 Avathon 的方法不僅提供見解或狹隘自動化，還可在製造、保養和供應網絡之間進行推理，並隨著時間提高效率和彈性，而脫穎而出。 」

Avathon 自主平台將製造、供應與現役營運之間分散數據，轉換為自主代理即時採取行動的知識。

Avathon 顧問兼前波音中東、土耳其及非洲主席 Bernie Dunn 表示：「對航空運營而言，自主代表下一個躍進。我們與多個地區的 OEM 和航空公司的合作中，我親眼目睹營運複雜和供應限制如何造成全球連鎖反應。該行業不僅需要更好數據，還需要可以即時採取行動的系統。Avathon 的平台將決定嵌入最重要領域——保養、質素與供應——這為全球任何地方的每項營運，提供效率與彈性。 」

Avathon 自主平台由電腦知識圖譜 (CKG) 推動，連結資產、人手與流程之間的營運數據。該系統不斷從新輸入中學習，容許人工智能代理在整個生命週期（從建立到保養再到維持）中，進行推理。同時，保持透明和完全可審計。

Avathon 行政總裁 Pervinder Johar 表示：「航空是地球上最複雜營運環境之一。我們的使命是向營運帶來自主，而營運不會失靈，——無論廠房，還是現役機隊。我們正在透過整合製造、保養和供應的數據，協助業界大規模地實現更安全、更迅速兼更有效率的工作情況。」

航空營運自主現為 OEM、MRO 和商業營運商提供。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.avathon.com。

關於 Avathon：

Avathon 帶來由人工智能和知識圖譜驅動的工業自主，協助組織連結各個營運過程的數據、決定與執行。該公司的自主平台為全球最重要產業提供決定智能與執行，而實現更安全、更具彈性兼更有效率營運。

