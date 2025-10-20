Avathon wprowadza platformę Autonomy dla branży lotniczej

Autonomy wychodzi poza kokpit - na płytę fabryki, do hangaru i do łańcucha dostaw - aby całkowicie odmienić branżę lotniczą

PLEASANTON, Kalifornia, 20 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Avathon ogłosiła dzisiaj wprowadzenie platformy Autonomy dla branży lotniczej, która łączy w sobie sztuczną inteligencję i zasób wiedzy obejmujący dane o produkcji, łańcuchu dostaw i konserwacji. Dzięki temu umożliwia skoordynowane podejmowanie decyzji w całym cyklu życia.

Avathon is the leader in Industrial AI.
Poprzez integrację informacji w zakresie jakości produkcji, listy materiałowej (BOM), źródeł dostawców, dostępności części oraz zdolności produkcyjnych zespołu, platforma umożliwia organizacjom synchronizację decyzji produkcyjnych i logistycznych z operacjami utrzymania i naprawy w trakcie eksploatacji - redukując zdarzenia typu Aircraft on Ground (AOG), poprawiając przepustowość i jakość oraz wzmacniając gotowość floty.

Branża lotnicza boryka się z rosnącymi presjami operacyjnymi. Linie lotnicze i operatorzy muszą utrzymywać starzejące się floty przy jednoczesnym wykonywaniu skomplikowanych napraw sieciowych; producenci oryginalnego wyposażenia muszą zwiększać produkcję przy zachowaniu najwyższych standardów jakości; a łańcuchy dostaw pozostają pod presją z powodu malejących źródeł produkcji i niedoborów materiałów (DMSMS), długich czasów realizacji oraz ograniczeń wynikających z czynników geopolitycznych lub handlowych.

Jednocześnie braki kadrowe i odejścia na emeryturę techników tworzą krytyczne luki w zespołach utrzymania, zagrażając zarówno dotrzymaniu harmonogramów, jak i dostępności zasobów.

Presje te dodatkowo nasila niezgodność cykli życia samolotów i komponentów, co wymaga ciągłego przeprojektowywania części zamiennych, strategicznego rozmieszczania zapasów oraz koordynacji łańcucha dostaw. Przy prognozowanym globalnym zapotrzebowaniu na ponad 700 000 nowych techników utrzymania do 2043 r. - a w USA brakuje 50 000 na zaledwie dwa lata - oraz przy cyklu wymiany komponentów co 5-10 lat, podmioty z branży lotniczej muszą wdrażać inteligentne, autonomiczne operacje, aby utrzymać efektywność produkcji, gotowość floty i niezawodność sieci.

Platforma Avathon Autonomy jest już stosowana przez kilka czołowych podmiotów z branży lotniczej na świecie. Ta współpraca gwarantuje, że rozwiązania Avathon odpowiadają realnym wyzwaniom operacyjnym producentów oryginalnego wyposażenia, podmiotów zapewniających remonty i utrzymanie oraz operatorów transportu lotniczego.

„Sektor lotniczy próbuje odnaleźć się w sytuacji nadzwyczajnego popytu idącego w parze z nadzwyczajnymi ograniczeniami" - powiedział Beckett Jackson, członek zarządu Avathon i Partner AE Industrial Partners. „Jako inwestorzy dostrzegamy szansę na to, że AI może w sposób fundamentalny odmienić sposób, w jaki ta branża radzi sobie ze złożonością procesów. Podejście firmy Avathon wyróżnia się tym, że dostarcza nie tylko analizy i wąską automatyzację, ale rozumuje w obrębie całej sieci produkcji, utrzymania i zaopatrzenia w sposób, który podnosi efektywność i odporność działań w czasie".

Platforma Avathon Autonomy przekształca rozproszone dane z obszarów produkcji, zaopatrzenia i operacji w toku eksploatacji w wiedzę, która może być w czasie rzeczywistym wykorzystywana przez autonomicznych agentów.

„Autonomy stanowi kolejny skok naprzód w działalności branży lotniczej" - powiedział Bernie Dunn, doradca Avathon i były prezes Boeing Middle East w Turcji i Afryce. „Pracując z producentami oryginalnego wyposażenia i liniami lotniczymi w wielu regionach, miałem okazję na własne oczy przekonać się, jak duże globalne skutki mogą wynikać ze złożoności operacji i ograniczeń w dostawach." Branża potrzebuje nie tylko lepszych danych - potrzebuje systemów, które potrafią działać na ich podstawie w czasie rzeczywistym. Platforma Avathon wprowadza podejmowanie decyzji tam, gdzie jest to najważniejsze - w obszarach utrzymania, jakości i zaopatrzenia - podnosząc efektywność i odporność każdej operacji, w każdym miejscu na świecie.

Dzięki zastosowaniu obliczeniowego grafu wiedzy (CKG) platforma Avathon Autonomy łączy dane operacyjne obejmujące zasoby, ludzi i procesy. System nieprzerwanie uczy się na podstawie nowych danych, co umożliwia agentom AI podejmowanie decyzji obejmujących cały cykl życia - od budowy, przez utrzymanie, aż po długotrwałą eksploatację - przy zachowaniu pełnej przejrzystości i możliwości inspekcji.

„Branża lotnicza to jedno z najbardziej złożonych środowisk operacyjnych na świecie - powiedział Pervinder Johar, dyrektor generalny firmy Avathon. - Naszą misją jest zapewnienie autonomii w działalności, w której nie można sobie pozwolić na porażkę - zarówno w hali produkcyjnej, jak i w obrębie floty będącej w użyciu. Łącząc w jednym miejscu dane z działów produkcji, konserwacji i dostaw, pomagamy branży osiągać większe bezpieczeństwo i efektywność na dużą skalę".

Platforma Autonomy dla branży lotniczej (Autonomy for Aerospace Operations) jest już dostępna dla producentów oryginalnego wyposażenia, podmiotów zapewniających remonty i utrzymanie oraz operatorów komercyjnych. Więcej informacji na stronie www.avathon.com.

Avathon

Avathon zapewnia autonomię branżową opartą o AI oraz informacyjne wykresy, które pozwalają organizacjom łączyć ze sobą dane, decyzje i elementy wdrażania w obrębie całej działalności. Platforma Autonomy wnosi inteligentne podejmowanie i realizowanie decyzji do najbardziej kluczowych sektorów na świecie, umożliwiając bardziej bezpieczną, odporną na zawirowania i efektywną działalność.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578141/Avathontype_FC.jpg

