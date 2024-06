Baixa autoestima após a gestação: conheça os procedimentos para melhorar a flacidez da barriga

Apresentadora Sabrina Sato é uma das celebridades que se diz satisfeita com os resultados após o uso de Sculptra®, tratamento que estimula a produção de colágeno da própria pele

SÃO PAULO, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A gestação é um período incomparável e único. A chegada de um bebê e o ato de se tornar mãe deixam o momento ainda mais especial, sendo esse o sonho de vida de muitas pessoas. Apesar disso, as mudanças que ocorrem no corpo durante a gestação podem afetar a autoestima de algumas mães.

Um dos fatores que podem incomodar as mães no período pós-gestação é a flacidez abdominal. A dermatologista Katia Volpe (CRM-SP 90.728/ RQE 66961) explica algumas mudanças nesse momento tão importante. "Durante a gravidez ocorre a distensão da pele abdominal para que o útero possa se expandir, e, após o nascimento, é difícil que a pele volte a seu estado inicial, pois fica mais flácida nesta região do corpo", afirma.

Nesse cenário, os procedimentos estéticos injetáveis passam a ser uma opção para trazer de volta a autoestima, que, eventualmente, pode estar abalada. Bioestimuladores de colágeno como Sculptra®, por exemplo, podem contribuir para a melhora da firmeza e sustentação da pele1-2. Ele possui exclusiva tecnologia PLLA-SCA™*3 e duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno**4 e estimula sua produção na pele em 66,5%5, em 3 meses, aumentando sua espessura em 73%, em média, após 12 meses6. Sculptra® tem ainda o melhor perfil de segurança do mercado***7, e possui longa duração comprovada de mais de 2 anos8.

A apresentadora Sabrina Sato é um exemplo prático de quem fez uso de Sculptra® após a gestação****. "Depois da minha gestação, eu comecei a usar Sculptra® para tratar a flacidez do meu abdômen e do meu bumbum, que me incomodavam. E, desde então, não parei mais. Pelo contrário, só aumentei as áreas de aplicação do tratamento, sempre seguindo a orientação do meu dermatologista", conta Sabrina.

Outra mamãe que também apostou nos procedimentos estéticos é a influenciadora Sabrina Dibynis. Ela conta que realizou o tratamento com bioestimulador de colágeno após a amamentação e também fez preenchimento com ácido hialurônico. "A maternidade é uma jornada transformadora, que muitas vezes nos faz questionar nossa própria imagem no espelho. Durante a gestação, meu rosto sofreu algumas mudanças e estava um pouco flácido. Conversando com minha médica, ela recomendou Sculptra® e Restylane®, e foi maravilhoso, porque os procedimentos trouxeram muito mais firmeza e sustentação para o meu rosto", explica Sabrina Dibynis.

Uma das opções de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, Restylane® proporciona resultados personalizados*****9-13 e naturais na opinião dos especialistas14, com duração de até 36 meses15. Em sua versão SkinboostersTM, ele melhora os 6 aspectos principais de qualidade da pele: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros, com resultados duradouros de até 15 meses******16-19.

Na seara dos tratamentos estéticos injetáveis, Katia explica que a associação de diferentes tratamentos pode proporcionar resultados ainda mais poderosos. "O bioestimulador de colágeno restaura a firmeza e sustentação da pele, enquanto o skinbooster, ácido hialurônico injetável, hidrata de maneira profunda. Assim, ambos proporcionam benefícios que resultam na melhora da qualidade da pele", diz a dermatologista.

Acompanhando essa tendência, a Galderma lançou, recentemente, a técnica Firm&Refresh, que combina, no mesmo protocolo de tratamento, a aplicação de Sculptra® e Restylane® SkinboostersTM, a fim de aproveitar os benefícios de ambos os produtos para recuperar a qualidade da pele, mantendo sempre as características individuais do paciente.

É importante destacar que os procedimentos estéticos injetáveis devem ser realizados por um profissional de saúde habilitado à prática.

*SCA refere-se ao processo de fabricação exclusivo e patenteado de Sculptra®.

**Inibe a destruição do colágeno preexistente. Estudo experimental.

***Menor índice de formação de nódulos quando comparado aos concorrentes do estudo

****A segurança de Sculptra para utilização durante a gravidez, durante a lactação ou em pacientes com idade inferior a 18 anos, não foi estabelecida.

*****Géis com flexibilidade e firmeza variadas que permitem a personalização do tratamento.

******Estudo com aplicação no dorso das mãos.

Referências

Sobre a Galderma

A Galderma é líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência com marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele –, atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Alastin em Skincare Dermatológico; além de Benzac e Loceryl em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com.br.

