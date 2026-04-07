Banco ABC Brasil abre inscrições para Programa de Estágio 2026

Iniciativa oferece cerca de 20 vagas em diversas áreas, com benefícios atrativos e trilha de desenvolvimento estruturada para estudantes de graduação



SÃO PAULO, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, iniciativa que busca atrair estudantes de graduação interessados em iniciar a carreira no mercado financeiro por meio de uma jornada estruturada de aprendizado e desenvolvimento. Com início previsto para o dia 10 de Agosto de 2026, o programa combina capacitação prática e teórica, mentoria e acompanhamento contínuo de desempenho.

O programa é voltado para estudantes de cursos de graduação com previsão de conclusão entre junho de 2027 e dezembro de 2028. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT) e Porto Alegre (RS) abrangendo diferentes áreas de atuação, incluindo: Atendimento; Back Office; Comercial Agro; Comercial Corporate; Comercial Middle; Comunicação e Marketing; Customer Intelligence; Folha de Pagamento; Gerenciamento de Projetos; Gestão de Risco de Derivativos; Gestão e Governança de Atendimento; Processamento de Ativos; Recrutamento e Seleção; Revisão e Monitoramento de Crédito Middle; Riscos de Mercado e Liquidez; TI Core Banking e TI Operações - Atendimento.

Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio de R$ 2.913,79, vale-refeição de R$ 1.173,26, assistência médica, auxílio-transporte, auxílio home office, seguro de vida, quick massage, programas de bem-estar, psicoterapia, além de uma trilha completa de desenvolvimento profissional.

A jornada de estágio contempla integração estruturada para novos colaboradores, trilha de aprendizado teórico e prático, mentoria para talentos de alto potencial, avaliações de performance e a entrega de um projeto individual ao final do ciclo.

Para Lilian Lapchik, gerente de Recursos Humanos do banco, o estágio é uma oportunidade de aprendizado em um ambiente desafiador e colaborativo. "Nosso objetivo é atrair talentos que queiram se desenvolver e construir carreira em um ambiente dinâmico, com acesso a profissionais experientes e oportunidades reais de crescimento", afirma.

As inscrições estarão abertas de 06 de Abril a 08 de maio de 2026, por meio do Programa de Estágio Banco ABC Brasil | Companhia de Estágios, em parceria com a Companhia de Estágios. O processo seletivo contará com dinâmica em grupo, entrevistas com gestores e etapas conduzidas pela consultoria parceira.

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil