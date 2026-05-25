Banco ABC Brasil alcança R$ 22,3 bilhões em finanças sustentáveis e amplia atuação em soluções para descarbonização

Relatório Integrado de 2025 destaca expansão das operações atreladas a critérios ESG e avanço da agenda climática.

SÃO PAULO, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil divulgou seu Relatório Integrado de 2025, consolidando os resultados do período e os avanços da agenda ESG ao longo do ano. Em 2025, as operações alinhadas a critérios ambientais, sociais e de governança totalizaram R$ 22,3 bilhões, refletindo a expansão da atuação do banco em finanças sustentáveis e o fortalecimento da integração da sustentabilidade à estratégia de negócios.

O crescimento foi impulsionado pela ampliação da carteira classificada como sustentável, de acordo com o Sustainable Finance Framework da Companhia e a Taxonomia Verde da Febraban, com destaque para o segmento Middle, o setor de energia renovável e outras iniciativas relacionadas à transição climática.

Ao longo do ano, o banco fortaleceu sua atuação por meio da Mesa de Soluções de Descarbonização, oferecendo soluções que vão desde o apoio à mensuração das emissões dos clientes, até a assessoria em estratégias de descarbonização e comercialização créditos de carbono.

No mesmo período, o Banco ABC Brasil alcançou R$1,2 bilhão em captações sustentáveis no mercado local por meio de instrumentos como letras financeiras e CDBs direcionados a projetos com impacto socioambiental positivo.

O banco continua avançando na gestão das emissões próprias e financiadas, com aprimoramento contínuo de metodologias, dados e integração da agenda climática à gestão do portfólio. Pelo segundo ano consecutivo, o Banco ABC Brasil compõe o ICO2 da B3, índice que reúne empresas comprometidas com estratégia climática e gestão das emissões de gases de efeito estufa.

"A integração da agenda ESG ao negócio reflete uma evolução estratégica do Banco ABC Brasil, combinando inovação financeira, desenvolvimento de soluções e apoio aos clientes em suas jornadas de transição", afirma Fabiana Silva, Head de ESG do Banco ABC Brasil.

Para Sergio Lulia, CEO do Banco ABC Brasil, a agenda ESG está integrada à estratégia e à evolução do modelo de atuação da instituição. "Mais do que volumes, estamos direcionando o banco para apoiar de forma concreta a evolução dos nossos clientes, com soluções que reconhecem que ativos mais eficientes sob a ótica ambiental e social tendem a apresentar maior resiliência e qualidade de crédito ao longo do tempo", destaca o executivo.

Segundo o relatório, a agenda ESG do banco reflete a evolução do modelo de atuação, combinando disciplina, visão de longo prazo e apoio aos clientes em suas jornadas de transição.

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

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FONTE Banco ABC Brasil