Banco ABC Brasil verticaliza área imobiliária com foco em expansão

Estrutura dedicada reúne expertise setorial para ampliar a atuação do banco e oferecer soluções financeiras mais especializadas ao mercado imobiliário

SÃO PAULO, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil anuncia a criação de uma nova vertical dedicada ao setor imobiliário, consolidando em uma única estrutura o atendimento a empresas desse mercado. A iniciativa reforça a estratégia da instituição de aprofundar sua atuação em segmentos nos quais já possui presença relevante, agora com um modelo ainda mais especializado e orientado à geração de valor.

A nova vertical nasce com o objetivo de ampliar a capacidade do banco de oferecer soluções financeiras mais aderentes às demandas do setor, além de fortalecer a geração de inteligência de mercado. A estrutura reúne profissionais com conhecimento específico em imobiliário, integrados a áreas de crédito, produtos e cash management, o que permite maior agilidade, customização e qualidade no atendimento.

"Ao longo dos últimos anos, construímos uma presença relevante no setor imobiliário. A criação dessa vertical é um passo natural para consolidar esse crescimento, aprofundar o relacionamento com nossos clientes e oferecer um atendimento ainda mais especializado, com soluções alinhadas às particularidades de cada operação", afirma Rodrigo Montemor, Diretor Vice-Presidente de Negócios Large Corporate/Corporate do Banco ABC Brasil.

Com essa organização, o ABC Brasil passa a atuar de forma ainda mais próxima de empresas de diferentes perfis, desde grandes incorporadoras até desenvolvedores regionais, apoiando suas operações com soluções completas e alinhadas aos desafios e oportunidades do setor.

"A especialização permite não apenas maior agilidade nas decisões, mas também uma leitura mais aprofundada do mercado. Isso se traduz em mais eficiência, melhor estruturação das operações e, principalmente, na geração de valor para os clientes", completa o executivo.

A iniciativa também está conectada aos planos de expansão do banco, que vê no mercado imobiliário um espaço relevante para crescimento sustentável nos próximos anos, impulsionado por demanda consistente, evolução regulatória e maior sofisticação financeira das operações.

Sobre o Banco ABC Brasil

O ABC Brasil é um banco múltiplo, especializado na oferta diversificada de serviços para empresas. Listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), é um dos únicos do país a contar com suporte de um controlador internacional e autonomia local. Em 2024, ano em que completa 35 anos, apresentou ao mercado seu novo posicionamento, baseado nos atributos de solidez e relacionamento com cliente. Com o direcionamento de que as relações humanas constroem valor, inspirou a criação do ROR (Return on Relationship), uma forma de potencializar o sucesso dos negócios e da marca, com base no endereçamento das necessidades dos clientes e vínculos duradouros de lealdade e confiança. Além disso, o foco no cliente levou o ABC Brasil a expandir seu portfólio, que hoje inclui corretagem de seguros, comercialização de energia, recuperação de crédito e banco de investimentos.

FONTE Banco ABC Brasil