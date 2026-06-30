Banco BV adere ao Novo Desenrola Brasil e amplia oportunidades de renegociação de dívidas para clientes

Banco passa a oferecer condições previstas na iniciativa federal e traz campanha própria com descontos de até 80% para regularização financeira de clientes da instituição

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, aderiu ao Novo Desenrola Brasil. Com isso, o banco passa a oferecer aos clientes as mesmas condições de renegociação de dívidas previstas pelo programa do Governo Federal, além de ter campanha própria para atender correntistas que não se enquadram nos critérios do programa. Nesses casos, o BV poderá oferecer descontos de até 80% a depender do produto.

O Novo Desenrola Brasil é destinado a pessoas físicas com renda mensal de até cinco salários-mínimos (R$8.105,00) e contempla dívidas bancárias contraídas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos. O limite máximo para renegociação é de até R$15 mil por pessoa em cada instituição financeira e os descontos variam entre 30% e 90%, com prazo de até 4 anos para pagar. O programa tem duração de 90 dias e se encerra em 1º de setembro.

Programa Próprio de Negociação do BV

Para os clientes que não se enquadram nos critérios do Programa Desenrola Brasil, o BV também disponibiliza o seu Programa Próprio de Negociação do BV, ampliando o acesso à renegociação de dívidas.

A iniciativa contempla produtos como crédito pessoal, financiamento de veículos e financiamento para painéis de energia solar, entre outros, com condições personalizadas e descontos de até 80%.

As negociações podem ser realizadas diretamente pelos canais oficiais do banco, por meio de processo simplificado no aplicativo BV, além do site de renegociação: https://www.bv.com.br/renegociacao.

FONTE Banco BV