IBV Auto: inflação de automóveis usados acelera para 0,43% em maio

Notícias fornecidas por

Banco BV

08 jun, 2026, 17:00 GMT

No acumulado de 12 meses até maio, a alta é de 6,94%, em cenário ainda resiliente para consumo

SÃO PAULO, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No mês de maio, o IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados em todo o país, avançou 0,43%, registrando uma aceleração em relação ao observado no mês passado (+0,27%), mas ainda abaixo da média do trimestre, quando a variação foi de 0,72% No acumulado em 12 meses, a alta é de 6,94%.

O resultado de maio indica, na visão do economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, uma oscilação dentro do esperado. "O número mostra que o mercado não perdeu o ritmo. Esse comportamento é compatível com um ambiente no qual o consumo segue resiliente, mas começa a responder de forma mais sensível às condições financeiras, alternando meses de maior e menor demanda", explica.

A variação nos preços foi influenciada pelo desempenho de modelos como o Renault Kwid (4,58%), Honda HR-V (1,85%) e Volkswagen Gol (1,60%), que contribuíram para a aceleração do índice em maio. Na outra ponta, GM Onix, que puxou a alta por três meses consecutivos, registrou queda de 0,36% em maio. Sua versão sedan, Onix Plus, teve a retração mais significativa do período, com queda de 1,39%, seguido por Fiat Mobi (-1,14%) e Fiat Uno (-1,12%).

"O resultado de maio do IBV Auto sugere uma dinâmica mais equilibrada na formação dos preços, apontando para um mercado sustentado por uma demanda ainda relevante, mas com sinais de acomodação e maior seletividade", diz o vice-presidente de varejo do banco BV, Jamil Ganan.

Dinâmica regional

No recorte por regiões, o Centro-Oeste se destaca por registrar a maior variação em maio, (+0,99%), com destaque para o Mato Grosso do Sul, que apresentou a maior taxa entre todos os Estados do país (+1,19%). Em contrapartida, a região Norte registrou a maior queda (-0,23%), devolvendo parte da forte valorização observada em abril. O recuo atingiu cinco dos sete estados nortistas, com destaque para Amapá e Tocantins, que registraram as maiores deflações do mês, ambos com queda 0,41% na variação do indicador.

No acumulado em 12 meses, os Estados Rio de Janeiro (7,84%), Paraná (7,42%) e Minas Gerais (7,29%) puxaram a alta dos preços, enquanto Espírito Santo (4,91%), Mato Grosso (5,05%) e Santa Catarina (5,27%) apresentaram variações mais tímidas.

Elétricos e Híbridos

O IBV Auto revela, ainda, que o tipo de propulsão influencia diretamente na manutenção de valor dos veículos, com um contraste nítido entre os modelos elétricos e a combustão. Os elétricos lançados em 2023 acumulam desvalorização de 45,6% até maio de 2026, pressionados pela queda nos preços dos veículos novos e pelas estratégias agressivas das montadoras para acelerar a comercialização desses modelos. No mesmo ano, os híbridos perderam 25,2% e os modelos a combustão apenas 20%. Nos modelos de 2022, a desvalorização dos elétricos chega a 49,3%, enquanto os automóveis a combustão (modelos comparáveis) perderam apenas 13,4%.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

Próximas divulgações IBV Auto

Mês

Dia

Julho

03

Agosto

05

FONTE Banco BV

Da mesma fonte

Banco BV amplia originação de motos e veículos leves novos e diversifica carteira de varejo

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um avanço...

Lucro líquido do banco BV atinge R$ 481 milhões no 1T26 e ROE recorrente de 15,5% reforça expansão consistente da rentabilidade

O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, registrou lucro líquido recorrente de R$ 481 milhões e ROE de ...
More Releases From This Source

Explorar

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Economic News, Trends, Analysis

Economic News, Trends, Analysis

News Releases in Similar Topics