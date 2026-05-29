Banco BV amplia originação de motos e veículos leves novos e diversifica carteira de varejo

Sinergia entre marketplace NaPista e capilaridade comercial acelera estratégia de diversificação e crescimento sustentável da instituição

SÃO PAULO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um avanço significativo em sua carteira de motocicletas e veículos novos, que somou cerca de R$ 5 bilhões. O volume representa um crescimento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e já responde por aproximadamente 7% do estoque total de varejo da instituição, hoje em R$ 73 bilhões.

O destaque do período foi o salto na originação: entre janeiro e março, o BV registrou um crescimento sustentável e relevante nas novas concessões de crédito nessas categorias. O resultado é fruto de uma demanda aquecida no setor automotivo, somada ao ganho de escala e à maior capilaridade do banco junto à sua rede de parceiros comerciais em todo o país.

"Crescemos com disciplina técnica e rigorosa gestão de risco. Nossa prioridade absoluta são as operações com garantias sólidas e perfis resilientes, o que sustenta nossa trajetória de diversificação de receitas com sustentabilidade", destaca Jamil Ganan, vice-presidente de varejo do banco BV.

O movimento de aceleração no mercado de motos acompanha a tendência projetada pela Fenabrave, que aponta a categoria como uma das protagonistas de crescimento do setor em 2026. No primeiro trimestre, o volume de financiamentos de motocicletas avançou 22% em relação ao mesmo período de 2025. Além disso, segundo levantamento do BV, a participação desse crédito no total de operações do mercado cresceu 6% na mesma base de comparação, refletindo o aumento da demanda por motos financiadas.

Inovação Digital e NaPista

Para sustentar o ritmo acelerado de expansão, o BV aposta na convergência entre o atendimento físico e as plataformas digitais. O principal motor dessa estratégia é o NaPista, um dos maiores marketplace automotivos do país e com cerca de 300 mil anúncios, sendo 10% de motos. O NaPista conecta lojistas e consumidores com soluções de financiamento integradas de ponta a ponta.

FONTE Banco BV