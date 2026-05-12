Lucro líquido do banco BV atinge R$ 481 milhões no 1T26 e ROE recorrente de 15,5% reforça expansão consistente da rentabilidade

Desempenho reflete disciplina operacional e expansão da carteira de crédito, que ultrapassa a marca de R$ 100 bilhões, impulsionada por originação recorde nos créditos com garantia

SÃO PAULO, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país e especialista em crédito, registrou lucro líquido recorrente de R$ 481 milhões e ROE de 15,5% no primeiro trimestre de 2026. O desempenho reforça a consistente expansão de rentabilidade do banco, resultado da contínua expansão da carteira de crédito, que superou a marca histórica de R$ 100 bilhões, da agenda de eficiência e da rigorosa disciplina de concessão de crédito.

O trimestre foi marcado por recordes que reforçam nossa liderança de mercado em créditos com garantia. A produção de financiamento de veículos cresceu 42,9% em um ano, para R$ 8,5 bilhões, enquanto a emissão de prêmios de seguros atingiu recorde de R$ 454 milhões. Além disso, mantivemos nossa posição de liderança no financiamento de veículos leves e pesados usados, painéis solares e Empréstimo com Garantia de Veículo (EGV).

"O trimestre reforça a resiliência do nosso modelo de negócio. Superamos a marca de R$ 100 bilhões em carteira mantendo a disciplina na originação e avançando na democratização do crédito de forma sustentável, com foco em modalidades com garantia", afirma Gustavo Sousa, CEO do banco BV. "Como uma casa especialista em crédito, combinamos crescimento consistente com uma gestão de riscos altamente sofisticada, cada vez mais potencializada pelo nosso banco digital."

Liderança no Varejo e avanço do ecossistema digital

A carteira de Varejo cresceu 12,9% em base anual, atingindo R$ 73,0 bilhões. O financiamento de veículos leves usados, segmento em que o banco é líder há 13 anos consecutivos, avançou 10,7% em 12 meses. A robusta experiência do BV no financiamento de veículos, impulsionou também a carteira de pesados usados, que cresceu 65,4% no período.

A estratégia relacional do banco também apresentou forte evolução, com a base de depósitos de pessoa física crescendo 109% e a originação de crédito via canais digitais aumentando 63% em 12 meses. O marketplace NaPista consolidou-se no cenário nacional, atingindo 285 mil anúncios, enquanto a carteira de Empréstimo com Garantia de Veículo (EGV) cresceu 35,2%, reforçando a oferta de crédito mais acessível aos clientes.

No Atacado, a carteira ampliada alcançou R$ 29,2 bilhões, um crescimento de 13,3% em 12 meses, com destaque para o Corporate, que atende empresas com faturamento entre R$ 300 milhões e R$ 4 bilhões, que cresceu 12,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Outro destaque foi a evolução de 49,8% na carteira de PMEs no mesmo período.

Solidez do balanço

A qualidade da carteira se manteve em patamares saudáveis com a inadimplência total (acima de 90 dias) estável em 4,7%. No Varejo, o indicador melhorou para 5,8%, com destaque para o financiamento de veículos, cujo índice de 5,0% permaneceu estável na comparação anual. Segundo dados do Banco Central, no mesmo período a inadimplência de veículos teve alta de 1,3 ponto percentual para 6,0%. O indicador de inadimplência do Atacado, de 1,3%, foi impactado por um evento pontual que, se excluído, levaria o índice para 1,1%.

O Índice de Basileia encerrou o trimestre em um nível confortável de 15,0%, com sua variação sendo justificada, principalmente, pela implementação da Resolução 4.966.

"A evolução do nosso Índice de Eficiência trimestral de 35,2% no primeiro trimestre de 2025 para 33,8% reflete a consistência na execução da estratégia. Temos avançado na captura de alavancas estruturais de produtividade, combinando escala, disciplina de custos e digitalização — cada vez mais potencializada pelo uso de IA, que ao mesmo tempo eleva a experiência do cliente e destrava ganhos de eficiência ao longo de toda a operação", afirma Ronaldo Helpe, vice-presidente de Finanças do banco BV.

FONTE banco BV