IBV Auto indica acomodação nos preços dos automóveis após alta histórica no primeiro trimestre

Índice do banco BV registra avanço de 0,27% em abril, sustentado pela demanda resiliente por carros usados e valorização de modelos populares

SAO PAULO, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços dos automóveis leves usados no país, registrou alta de 0,27% em abril, desacelerando em relação ao avanço de 0,71% registrado em março. O IBV Auto acumula alta de 6,99% em 12 meses até abril. O resultado mostra uma acomodação nos preços dos automóveis usados após o período de maior aquecimento no início do ano.

Celta, Palio e Onix foram os modelos que mais contribuíram para a alta do índice em abril. O Onix, em especial, acumula valorização próxima de 5% no primeiro trimestre e registrou a maior alta pelo terceiro mês consecutivo, reforçando sua relevância na composição do indicador e a força de demanda por modelos de maior liquidez no mercado de usados.

"O comportamento dos preços em abril reforça que o mercado de veículos usados permanece aquecido, apesar da desaceleração na variação mensal. A alta disseminada entre os Estados, com 22 de 27 unidades da federação em terreno positivo, indica que o movimento não é restrito a locais específicos, mas reflete uma demanda ainda resiliente em nível nacional", diz Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV. "Mesmo em um ambiente de condições financeiras mais restritivas, o mercado segue capaz de absorver reajustes, ainda que com heterogeneidade regional mais evidente".

Na avaliação de Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV, os resultados do IBV Auto apontam para uma mudança no ritmo de crescimento após um primeiro trimestre mais aquecido. "Trata-se de um mercado que perdeu um pouco de fôlego em abril, após um período de maior pressão inflacionária, mas ainda se mantém aquecido. O desempenho nos próximos meses dependerá da evolução da renda das famílias, do crédito e das condições financeiras", explica.

Norte lidera alta mensal; Centro-Oeste registra queda

Na análise regional, o Norte apresentou a maior variação de preços dos carros usados em abril, com alta de 1,35% e avanço disseminado entre os Estados — praticamente todos registraram elevações acima de 1%.

Na direção oposta, o Centro-Oeste foi a única região com retração, puxada pelas quedas no Mato Grosso do Sul (-0,57%) e no Mato Grosso (-0,48%).

No acumulado de 12 meses, os Estados com maior valorização foram Minas Gerais (8,52%), Rio de Janeiro (8,16%) e Amazonas (7,43%). Já as menores variações foram observadas em Mato Grosso (4,50%), Espírito Santo (4,85%) e Santa Catarina (5,17%).

Elétricos seguem com maior desvalorização

Os dados do IBV Auto mostram que automóveis elétricos continuam registrando as maiores taxas de desvalorização no mercado secundário. Modelos lançados em 2023 acumulam queda de 45,6% até abril de 2026, influenciados pela redução de preços dos carros novos e pelo aumento da concorrência no segmento. No mesmo período, os híbridos apresentaram desvalorização média de 25,2%, enquanto os automóveis a combustão comparáveis recuaram 19,3%.

Entre modelos mais antigos, o padrão se mantém. Automóveis elétricos de 2022 acumulam queda de 49,0%, acima dos híbridos (queda de 20,3%) e dos modelos a combustão (13,5%), refletindo a rápida evolução tecnológica e a pressão competitiva no segmento.

Metodologia IBV Auto

O IBV Auto é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico.

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador.

O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

Próxima divulgação IBV Auto

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FONTE banco BV