Banco BV completa 6 anos de apoio ao esporte

SÃO PAULO, 24 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, completa seis anos de atuação junto ao esporte brasileiro com o apoio em diversas ações de diferentes modalidades.

Nesse período, o banco estreitou uma relação especial e formou laços com o skate nacional. Foram reformas de pistas de skate, apoio a campeonatos e eventos esportivos, como STU, Street League, PAM AM e a Liga Amadora de Bowl, patrocínio a atletas, entre outras iniciativas.

Atualmente, entre os skatistas brasileiros apoiados pelo BV estão Pâmela Rosa e Kelvin Hoefler, garantidos para os Jogos Olímpicos de Paris na modalidade Skate Street, e Murilo Peres e Yndiara Asp.

"O apoio ao skate reforça o compromisso do BV com a transformação social. Além de gerar uma conexão emocional da marca com o público mais jovem. E, por isso, a modalidade tem um espaço importante em nossa política de patrocínio reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento deste esporte no Brasil, reiteramos a confiança do BV nesses atletas e os valores que conectam o skate e o banco", afirma Tiago Soares, gerente executivo de Marketing e ESG no banco BV.

Nos últimos seis anos, o banco também criou uma rede de apoio para 11 institutos de atletas olímpicos e paralímpicos, que vai além da disponibilização de recursos financeiros. O BV participa ativamente de todas as etapas dos projetos, fornecendo meios para o fortalecimento da organização com workshops temáticos, mentorias, monitoramento de indicadores e todo suporte técnico necessário para que os institutos continuem transformando a vida de centenas de pessoas diariamente.

Entre eles estão Instituto Reação (Flavio Canto e David Moura), com unidades no Rio de Janeiro e Cuiabá (MT), M4 nas Escolas (Marcelinho Machado) no Rio de Janeiro, Instituto Hypólito (Diego Hypólito) no Rio de Janeiro, Instituto Próxima Geração (Mauro Menezes) em São Paulo, Instituto Serginho 10 (Serginho Escadinha) em São Paulo, Instituto Sandro Dias em Santo André (SP), Instituto Ítalo Ferreira em Baía Formosa (RN), Instituto Ádria Santos em Joinville (SC) e Instituto Etiene Medeiros em Recife (PE).

