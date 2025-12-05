IBV Auto indica desaceleração consistente dos preços de usados em meio a economia mais moderada

Variação anual cai pelo terceiro mês consecutivo, enquanto hábitos de consumo e variedade de oferta mantêm o mercado aquecido

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O IBV Auto, índice do banco BV que mede a variação de preços de automóveis leves usados no país, indica que o mercado permanece aquecido, mas já avança em um ritmo mais moderado. Em novembro, o indicador registrou inflação de 0,39% em relação a outubro, número levemente acima da leitura anterior (+0,35%), e alta de 5,33% em 12 meses, o que marca o terceiro mês consecutivo de desaceleração interanual.

Essa dinâmica está alinhada ao cenário descrito pelo BV em seu Relatório de Projeções Macroeconômicas: uma economia que perde força de forma gradual, consumidores mais atentos ao custo total do veículo e condições de crédito ainda restritivas, embora com perspectiva de acomodação adiante.

Segundo Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV, o resultado de novembro confirma essa transição. "O IBV Auto de novembro reflete um mercado que cresce a um ritmo mais moderado. A variação de preços de carros usados, nos dados acumulados em 12 meses, mostra desaceleração pelo terceiro mês seguido. Ainda que a inflação do carro usado permaneça acima do IPCA nesta base de comparação, trata-se de um dado que confirma o cenário de arrefecimento lento e gradual da atividade econômica."

Entre os modelos, o destaque do mês foi o Fiat Uno, cuja inflação de 2,5% contribuiu de forma relevante para o resultado do indicador. A força do modelo reforça a tendência observada nos estudos prospectivos do BV: um consumidor mais racional, que compara opções e prioriza veículos de menor ticket médio em um ambiente de crédito mais caro.

Regionalmente, o comportamento dos preços também mostra diferenças importantes. O Nordeste registrou a maior inflação mensal, com alta de 0,60%, enquanto o Distrito Federal liderou nacionalmente entre as unidades da federação, alcançando 1,04%. No sentido oposto, o Piauí foi o único estado a apresentar deflação no período, com queda de 0,09%. No acumulado de 12 meses, o Tocantins aparece como destaque, com a maior variação entre as unidades da federação, chegando a 6,59%.

Para Jamil Ganan, diretor executivo de Varejo do banco BV, esse quadro reforça a sustentação estrutural do mercado. "O fato de os efeitos da política do IPI Verde, que trouxeram queda nos preços de novos, não terem ainda trazido qualquer moderação nos preços de usados é, talvez, o principal argumento de que o mercado de usados permanece quente. O maior leque de opções entre marcas, modelos e, principalmente, valores, parece ser um fator preponderante na resiliência do mercado de usados mesmo em um contexto de aperto monetário."

Desvalorização por tipos de veículos

No recorte da desvalorização, o relatório aponta comportamentos bastante distintos de acordo com o tipo de propulsão. Os modelos elétricos fabricados em 2022 acumulam as quedas mais intensas, de 47,1%, influenciadas diretamente pela redução nos preços de novos, enquanto híbridos do mesmo ano registram retração próxima de 20%. Já os automóveis a combustão demonstram maior estabilidade, com desvalorização bem mais moderada, em torno de 12,3%. A diferença também se repete entre os veículos de 2021: híbridos apresentam queda de 16,6%, enquanto os modelos a combustão recuam apenas 6,2%.

Esses padrões confirmam as tendências estruturais já destacadas pelo BV: maior volatilidade de preços entre os elétricos, em função da rápida evolução tecnológica e de ajustes mais frequentes no mercado, em contraste com a maior previsibilidade das categorias tradicionais. No conjunto, a leitura de novembro reafirma um mercado que segue ativo e funcional, mas que se ajusta a um ambiente econômico mais contido — movimento que deve marcar a entrada de 2026.

Metodologia e critérios

O IBV Auto (Índice BV Auto) é um indicador desenvolvido para medir, com precisão e base metodológica robusta, a variação de preços de automóveis leves usados no Brasil. Construído a partir da base de dados do banco BV, líder em financiamento de veículos no país, o índice reflete as tendências de valor de mercado a partir de um volume expressivo de transações reais. Sua metodologia incorpora critérios rigorosos de amostragem, ajustes por depreciação e agrupamento técnico de modelos, permitindo acompanhar mensalmente a dinâmica dos preços por região e tipo de propulsão — combustão, híbrido ou elétrico

A ponderação é realizada com base no valor total das negociações (volume * preço): quanto maior o preço e mais comercializado for um determinado modelo e ano, maior será o peso do veículo na cesta que compõe o indicador. O índice utiliza o ano de 2019 como base histórica inicial, fixando o indicador nacional em 100, para permitir comparações ao longo do tempo até o mês mais recente de 2025. Nos índices regionais, a base é ajustada de acordo com a diferença média de preços em relação ao mercado nacional naquele ano. Isso garante que a série reflita com precisão a evolução dos preços e as diferenças regionais, oferecendo uma leitura mais apurada do mercado de usados.

Além disso, o IBV Auto busca medir a evolução das taxas de desvalorização de cestas comparáveis de automóveis híbridos (HEV), elétricos (BEV) e a combustão (ICE) mensalmente. O objetivo principal é permitir a comparação da desvalorização de automóveis com diferentes tipos de propulsão (a combustão, híbridos e elétricos), tomando como base veículos de mesma idade e características gerais comparáveis (preço quando novo, tamanho, categoria, país de origem, entre outros).

Próximas Divulgações IBV Auto

Mês Dia Janeiro 2026 08

