Banco BV cresce 230% no financiamento de veículos leves usados procedentes de negociações C2C digital desde o seu lançamento

Sistema soluciona a necessidade do cliente que deseja financiar um veículo direto com o proprietário de maneira 100% digital

SAO PAULO, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, apresentou um crescimento de 230% no financiamento de veículos leves usados procedentes de negociações C2C (quando um consumidor quer comprar um carro de outra pessoa física, e não de uma loja ou concessionária) em canais digitais desde seu lançamento em setembro de 2022.

Esse crescimento ocorreu com a transformação digital do BV em parceria com a Escale, empresa de tecnologia que tem como foco as vendas incrementais via canais digitais, na implantação da nova tecnologia para facilitar o financiamento de veículos entre pessoas físicas.

Com uma esteira digital de contratação de financiamento de veículos, o cliente, que deseja negociar diretamente com o proprietário do veículo, pode fazer simulações de financiamento nos canais digitais do BV e contratar online o serviço por meio do WhatsApp do banco, sem burocracia e com rápida aprovação de crédito.

"O BV está sempre atento às necessidades dos clientes e as inovações do mercado. E a implantação dessa esteira digital de contratação de financiamento de veículos há 2 anos é mais um resultado positivo dessa vertente. Atualmente, o digital corresponde a 60% das negociações C2C", explica Jamil Ganan, superintendente de Auto Finance do banco BV.

Assim, a otimização da jornada com o autosserviço oferece mais conforto, agilidade e atendimento customizado aos clientes, com a garantia de atendimento de ponta a ponta.

"Com a implementação de uma jornada 100% digital, conseguimos aumentar significativamente a taxa de conversão de vendas e a satisfação dos clientes do BV, elevando o nível das transações realizadas no modelo C2C. Esse resultado reforça o sucesso da parceria e demonstra o nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras que atendam às necessidades do negócio e garantam alta performance em conversão." Ricardo Salvato, Diretor de Novos Negócios da Escale.

Como funciona

O cliente interessado acessa o site ou o aplicativo do banco BV e procura por simulação de financiamento de veículos. Na página, adiciona os dados pessoais, veículo desejado, entre outras informações. Com a simulação das parcelas, as informações são submetidas a análise de crédito pelo banco e, se o crédito for aprovado, o BV encaminha o acesso para um chat no WhatsApp para continuar a negociação.

O bot do canal interage com o cliente para entender seu momento. Com o veículo escolhido, o crédito é validado e o cliente anexa os próprios documentos para validar no sistema. Logo após, o banco BV, ainda na conversa do WhatsApp, envia o contrato para o vendedor e comprador para ser selado o financiamento pelo banco. Assim, a operação pode ser concluída em alguns minutos e totalmente realizada no canal digital.

FONTE banco BV